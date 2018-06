Fesztivál a Székelykő árnyékában

Több mint száz művészeti és közéleti program várja a Kárpát-medence kultúrája iránt érdeklődő fesztiválozókat a harmadik Double Rise Fesztiválon június 27. és 30. között. A rendezvény a Székelykő árnyékában fekvő Torockó épületei helyett idéntől a település melletti fesztiválfaluban látja vendégül a magyar közönséget. Az új helyszín nem csak a zenei és művészeti programokat kedvelők számára lehet érdekes, de az életmódudvar adta relaxációs programok és extrém sportok kipróbálására is lehetőséget nyújt – írják közleményükben a szervezők.

A Double Rise célkitűzése, hogy egy nyári hétvégére megteremtse a művészeti ágak olvasztótégelyét, és négy nap alatt bemutassa a magyar kultúra sokszor rejtve maradó értékeit.

Nem csak a feltörekvő erdélyi és magyarországi csapatok, de a magyar könnyűzene meghatározó alakjai is rajongótáboruk fontos bázisaként tekintenek a fesztiválra. Jól példázza ezt, hogy az alapító-énekes Lukács László 50. születésnapját ünneplő Tankcsapda beválasztotta Torockót a jubileumi turné három határon túli helyszíne közé, sőt, a tavalyi nagy siker után Lovasi András is visszatér a Lovasi ’18 turné részeként. A szintén újrázó Quimby mellett fellép a 30Y, Péterfy Bori, az Irie Maffia, a Brains, a Mary Popkids és a fesztivál idei himnuszát is jegyző Hiperkarma, akiknek Napsütötte rész című dala a Petőfi rádió júniusi toplistájának 1. helyezettje.

A könnyűzene mellett idén is a folkprogramok adják a fesztivál gerincét. Már a déli órákban kézműves-foglalkozások, meseelőadások, tánc- és énektanítás hangolja az érdeklődőket az esti Parno Graszt, Tokos Zenekar és Háromszék Táncegyüttes vezette zenés programokra. Továbbra is a faluban kapnak helyet a színházi és irodalmi előadások, valamint a komolyzenei koncertek. A tudatos életmód rajongóinak talán már nem kell bemutatni az Everness fesztivált, viszont az idei év újdonsága, hogy a két szervezőcsapat partnerségre lépett. Ennek köszönhető, hogy már reggeltől kezdődően jógaoktatás, bizalomfejlesztő játékok, önismereti diszkó várja a szellemi és testi felfrissülésre vágyókat, hogy aztán az esti órákban a Chill Zone nyugtató dallamainak adhassák át magukat.

A nappali szórakozásra lehetőséget nyújtanak a szintén idéntől elérhető sportprogramok, amelyek nem csak a fesztivál területén, de a környék hegyein, fennsíkjain és folyóvizein is kipróbálhatóak földön, vízen és levegőben. Teqball, beerpong-bajnokság, siklóernyőzés, vízi- és hegyi túrák várják a komolyabb kihívások után áhítozókat.

A Kisszínpad idén egyedi koncepcióval várja a családiasabb hangulatú koncertek rajongóit. Az éj leszálltával viszont előbújnak a keményebb dob- és gitárszólók, érkezik például az Eurovíziót is megjárt AWS, a Dope Calypso, a Dungaree és az Apey & the Pea.