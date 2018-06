Mit ér az ember, ha Czegő Zoltán?

Czegő Zoli, nekem az vagy a három közül

ki lehajoltál hozzám

mikor még majdnem egyformára nőttünk

ha te nem lettél volna magasabb már akkor

egy asztalnál ketten írtunk meg egy verset

te is köszöntötted házasságunkat kedvesemmel

egyszercsak bependerültél szó szerint a házba

s ott szónokoltál költői lelkű társra találva

addig ismeretlen férfirokonunkban

nem felejtem azt a köszöntőt soha

aztán eltűntél, vagy én bújtam más redőbe

mire újra láttalak

verseidet már regényekbe szőtted

olyant, amilyent te írtál a szerelemről

nem írt senki Két tenyérben

a Néma lovak hozták s ajánlották, igen,

azt is gondoltam, ilyet le sem szabadna írni

hiszen ki élheti, ki bírna ilyen tisztának lenni-maradni?

Hát áldjon meg az Isten, kedves Czegő Zoltán,

születésnapodon kívül is, de ma igazán-igazán!

ne némuljon el soha az a Szószék a Hargitán –

*

Czegő Zoltánról nemrég írtam egy nagyon rövidet az Art’húr GONDOLA rovatában, bemutatva a magyarországi olvasók eme szűk rétegének, de iránta érzett tiszteletemet saját művei szerezték neki. Fenti versemben is említem, elérhető, megszólítható költő volt, akinek nem esett volna le a karikagyűrű az ujjáról, ha nőnek születik, mert szóba állt a még csak költőnek csimpaszkodó emberrel. Versei akkor még nem fogtak meg, ezért is volt merszem játékból társkölteni vele, de az idegenbeszakadtság szülte regényei annál inkább. Olvasom a Medrében él című nagyregényét, miután a Katonabogarával, a Néma lovaival, a Két tenyérben ölelésével már elragadtatott, és felfedezem, hogy buzog, ömlik, árad belőle a sok visszafojtott visszhangtalanság miatt gát mögé rekedt vágy, szeretet, tisztaság, öröm, életigenlés, ami stílusában túlburjánzóvá is teszi ezt az első regényét. Az ember csak belemerül, és alig tudja fenntartani fejét az áradatban, de érzi, hogy a legtisztább, legbiztonságosabb folyóban úszik. És a költő átmegy regényíróba. És a költészet elfoglalja a prózát. És a szerelem átüt és áthat mindenen. És megteremti azt a világot, amiben, ahogyan élni lenne érdemes.

NÁSZTA KATALIN