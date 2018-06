A liberálisok felkészültek

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) felkészült az államfő felfüggesztését követő népszavazásra – jelentette ki tegnap brassói sajtóértekezletén Ludovic Orban. Addig is június végére egy Klaus Iohannist támogató nagygyűlést szerveznek a liberálisok, amelyhez a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) tagjai is csatlakoznak – ezt Raluca Turcan, az NLP első alelnöke jelentette be ugyancsak tegnap Nagyszebenben tartott sajtótájékoztatóján.