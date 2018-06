A magyarországi Nimród Vadászújság számára ír és fényképez a keszthelyi Szigeti Edit, akinek csütörtök este nyílt természetfotó-kiállítása Sepsiszentgyörgyön. A Székelyföldi Vadászati Múzeumban bemutatott tárlat címe Színek, hangok, illatok – fényképezőgéppel a természetben, a képek többnyire a Kis-Balaton élővilágát mutatják be.

Szigeti Edit nagy lendülettel és energiával természetfotózik, befutott ebben a szakmában – mondotta köszöntőjében Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója. Sajátos fotós pályán indult el, és a szaksajtónak dolgozik, a Nimród Vadászújság számára ír és fényképez úgy, hogy eközben tükröznie kell a szépséget, a vadászat esztétikáját, ez nagy provokáció, tette hozzá.

Damokos Csaba dizájner a kiállított fotókat méltatva úgy fogalmazott, minden egyes kép egy kis történetet mesél, a címek jól illeszkednek a történethez, szép meséskönyv ez a tárlat. Mint fogalmazott, a fotók dinamikusak, változatosak, sajátos, egyéni és egyedi látásmódot tükröznek.

Szigeti Edit elmondta, természetvédelmi tematikájú cikkeket ír a Nimród Vadászújságba, s próbálja felhívni a figyelmet az időszerű, napi problémákra. Olyan fotókat készít, amelyek kapcsolódnak a vadászathoz is, eközben mind tollával, mind fényképezőgépével szemléletváltást szorgalmaz. Egyrészt próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy a lefotózott állatok környezetünkben élnek, másrészt szeretné növelni a vadászat társadalmi elfogadottságát. Budapesten született, de Keszthelyen él, agrármérnök és gazdálkodik, egy tejfeldolgozó farmmal foglalkozik. Hogy írásai és képei hitelesebbek legyenek, még egy vadásztanfolyamot is elvégzett, ám amikor fotózik, egyedül járja a természetet, kedvenc területe a Kis-Balaton környéke. Szeretne megjelentetni egy önálló albumot is fotóival és szubjektív hangvételű szövegeivel, ám az igazi művészet számára pillanatnyilag az, hogy két-, illetve hároméves gyermekei mellett időt tudjon szakítani a fotózásra.