Idén is aktívan nyaral az Osonó

Az iskolák lassan bezárják kapuikat, diákok és tanárok egyaránt várják a jól megérdemelt pihenést. Vannak, akik édes semmittevésben töltik a nyarat, mások az aktív pihenést választják. Fazakas Misi – aki a tanévet és a nyarat is nagyon aktívan tölti – mesél nyári terveiről, külön kitérve az Osonó Színházműhelyre, a Plugor Sándor Művészeti Líceum általa vezetett drámatagozatára, valamint a Művészeti és Népiskolával közösen szervezett projektjeire is.

A drámaosztály

A társulat- és tagozatvezető először elmondta, hogy szeptembertől újabb kilencedik indul, amelyre volt már egy felvételi, de mivel egyelőre csak kilenc diák jutott be a tizennégy helyre, szep­tember 4-én pótfelvételit is tartanak. Fazakas Misi szerint a drámatagozatos oktatás izgalmas sziget ebben a tanügyi rendszerben, mindenekelőtt azért, mert az Osonó immár két éve Nemzeti Tehetségpont, és tavaly elnyerte az Európai Tehetségpont minősítést is. Nagyon sok az érdekes foglalkozás a drámatagozaton, pályázati forrásoknak köszönhetően szokatlan tantárgyakkal egészítik ki a szakmai képzést, médiaismeretet, filmes képzést, újságírást is tanulhatnak a diákok. Újabban még egészséges életmódot is oktatnak, mert azt vették észre, hogy a diákok nem tudják beosztani idejüket.

A nevelés minden apró eleme fontos szerepet játszik abban, hogy teljes személyiségekké váljanak, ezenkívül pedig rendszeresen részt vesznek különböző tanulmányi utakon, például minden félévben két hetet Budapesten töltenek.

„Ha a diák felveszi Budapest impulzusát, ha ottani szakemberekkel tréningezik, nemcsak fizikailag mozdul ki, hanem a világlátása is tágul, és ez nagyon fontos egy kisvárosi fiatalnak” – fogalmazott a tagozatvezető.

Közös projekteket is szerveznek magyarországi iskolákkal, például a múlt héten testvériskolájuk, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatos diákjai voltak Szentgyörgyön, és a közelmúltban Kecskeméten egy diákoknak tartott színházi találkozón vett részt három drámatagozatos diákjuk Tulit Évával, aki a művészi beszédet tanítja az iskolában. A Kecskemét testvértelepüléseiről meghívott színházat szerető fiatalok közösen dolgozhattak az alkotóműhelyben, munkájuk eredményeképpen pedig született egy harmincperces előadás, amelyet a Nemzeti Összetartozás Napján adtak elő Kecskemét főterén.

„Ahogy elnéztem dolgozataik megvédésénél a végzős drámás diákokat, arra gondoltam, hogy azért rendben van ez a négyéves képzés. Bátran beszélnek a diákjaink, rálátnak az elmúlt négy évükre, meg tudják fogalmazni, hogy miben erősödtek meg, konkrét elképzeléseik vannak a jövőjüket illetően, és szerintem nagyjából eddig lehet eljuttatni egy 18 éves fiatalt. A cél valójában az, hogy megtanuljanak tudatosan jelen lenni a világban, vegyék észre a jó és rossz közötti különbséget, és tanuljanak meg dönteni minden élethelyzetben” – vonja meg mérlegét Fazakas Misi.

Pedagógusképzés

Az Osonó Színházműhelynek több közös projektje is van a Művészeti és Népiskolával, ezek közül az egyik legfontosabb az a pedagógusképzés, amely egész évben zajlik, és amelyhez nyári táborok is kapcsolódnak. Az egyik tábor azoknak a pedagógusoknak szól, akik részt vettek a képzésen, a másik pedig azoknak, akik ugyan nem vettek részt, de szeretnék bővíteni eszköztárukat, megtanulnának olyan drámajátékokat, amelyekkel ki lehet tölteni egy osztályfőnöki órát... Bármilyen szakos tanárnak hasznos lehet, amit ezekben a táborokban tanul, Fazakas Misi szerint nagyon jó visszajelzéseik vannak. Öt éve zajlik a képzés, és szemmel láthatóan érződik a diákokon például a figyelemfejlesztő gyakorlatok hatása.

"Sajnos nagy problémák vannak az oktatási rendszerünkkel, amelyeket persze nem tudnak megoldani ezek a táborok, viszont mindenki felelős a maga kis szigetéért, és amin lehet, azon változtatni kell, azt meg kell tölteni tartalommal, értelemmel. A legnagyobb kérdésünk mindig az kell hogy legyen, hogy hogyan válaszoljunk a világ kihívásaira, és hogyan készítsük fel arra a fiatalokat, hogy ők is megtalálják saját válaszaikat ezekre a kérdésekre” – mondta a társulatvezető, külön felhíva a figyelmet arra, hogy nemcsak a ballagásokon oly sokat emlegetett „nagybetűs életben” találkoznak majd kihívásokkal ezek a fiatalok, hanem már az iskolában is.

„Tudatosítanunk kell, hogy amikor megérkezik az iskolánkba a tizennégy éves kamasz, ő már nyakig ül a nagybetűs életben, olyan élethelyzetekkel találkozik, olyan döntések elé kényszerül nap mint nap, amelyekben tudatosan kell jelen lennie, mert a felnőttek már nem lehetnek ott mellette. Ezért tartjuk fontosnak, hogy pluszeszközöket kapjanak képzéseinken azok a pedagógusok, akik fiatalokkal, kamaszokkal dolgoznak” – foglalta össze Fazakas Misi röviden a pedagógusképzés céljait.

Táborok és színjátszó-találkozó

A Művészeti és Népiskolával közösen szervezi az Osonó az interetnikai drámatáborokat, amelyek lehetőséget teremtenek a román és magyar fiatalok számára a találkozásra, sok közös játékra és beszélgetésre, amelyek során megtapasztalhatják, hogy valójában semmiben sem különböznek egymástól... Az idén negyedszer szervezik meg ezt a tábort, és örömmel tapasztalják, hogy egy-egy ilyen rendezvény nyomán igazi barátságok szövődnek a különböző nemzetiségű fiatalok között…

Fazakas Misi szerint csak a közös gondolkodás eredményezhet optimista jövőképet, és valójában nem is annyira riasztóak a különbözőségek közöttünk, mint amennyire belénk neveli a társadalom és politikum ezeket a sztereotípiákat.

Az interetnikai drámatábor után, augusztus 10–15. között szervezik meg a hagyományos nemzetközi Osonó-tábort, amelyben egy személyiségfejlesztő és egy szakmai csoport is működik, ezenkívül pedig idén nyáron immár negyedik alkalommal tartja meg az Osonó Színházműhely a színjátékosok találkozóját is, amelyre Kovászna megyei amatőr társulatokat, illetve olyan csoportokat várnak, amelyek vezetője az ő pedagógusképzésükre járt. Ez olyan találkozási lehetőség az amatőr csapatok számára, ahol díjazás és így valójában tét nélkül nézhetik és vitathatják meg egymás előadását, ahol a színház valójában csak ürügy arra, hogy beszélgessenek, jól érezzék magukat, megtapasztalják a közösségi létezés örömét.

A jövő évad

A jövő évad újabb izgalmas eseményekkel kecsegteti az Osonó társulatát, ugyanis az Ismeretlen barátok társasága, avagy Piknik egy japán szőnyegen című román–magyar előadást meghívták egy németországi turnéra, tehát kíváncsian várják, hogyan fog megszólalni Németországban ez a téma. Persze bizakodóak, hiszen Budapesten és magyarországi vidéki városokban már játszották az előadást, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy minden környezetben működni tud.

Az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadásukkal lassan elérik az 550. ünnepi fellépést, tért ki végezetül erre a produkcióra is a társulatvezető, ami egy nagyvárosi előadás esetében is rendkívüli teljesítménynek számítana.

Arra a kérdésre, hogy milyen évadot zár a társulat, Fazakas Misi elmondta: sok színházi és szociális projektjük is volt ebben az évben, mert az Osonó jelenleg azt tartja legfontosabb küldetésének, hogy az emberek felé forduljon, megszólítsa a nézőket előadásai és az azokat követő beszélgetések által.