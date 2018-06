Előző írásunk

Alkotóműhely és vendégjáték

Június 20–22. között Sepsiszentgyörgyön tart vendégjátékot, tánc- és vizuális művészeti workshopot, illetve rövidfilmvetítést a bukaresti Tangaj Dance alkotócsoport. A projektet a Román Nemzeti Kulturális Alap, az alkotóműhely keretében történő filmvetítéseket a Bukaresti Nemzetközi Táncfilm Fesztivál támogatja. A mai program: 17–21 óráig Hipertestek – táncworkshop Simona Deaconescu koreográfus vezetésével. Csütörtökön: 16–19 óráig Hipertestek – táncworkshop Simona Deaconescu koreográfus vezetésével; 19.30–20.30-ig Remixand Zone: Tánc és Filmművészet – mesterkurzus Simona Deaconescu vezetésével; 20.30–21-ig Bucharest International Dance Film Festival On Tour: The Age of The Strange – rövidfilmvetítés. A Háromszék Táncstúdióban zajló programokon ingyenes a részvétel.