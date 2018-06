Az ARTDOOR 2018 nyertesei (betűrendi sorrendben): Arantxa Etcheverria: Arhitecturi, Bianca Drimbău, Nicolae Drimbău: Reflect, Iarina Tava, Ana Porim: Golden Ticket, Ionel Pascu: Bolta, Minitremu: Lighthouses, Ștefan Radu Crețu: Soft Talk.

Dicséretben részesült (betűrendi sorrendben): Daniel Pop: Tranzacție dantelată, Florian Ionescu: Forma luminii, Julien Britnic: Abstract Carving, Mihai Iepure-Gorski: The Fall Of Carl Andre.

Olyan zsűritagok osztályozták a projekteket, mint Mircea Cantor nemzetközileg is ismert, Marcel Duchamp-díjas román művész, Kim Attila számtalan díjat nyert építész, több nemzetközi és nemzeti versenyen jelölt, ugyanakkor romániai biztos a Velencei biennálén, és Angela Kovács, a Romániai Építészeti Rend Maros megyei kirendeltségének az elnöke.

Az ARTDOOR versenyt a Culturaft Egyesület szervezte a Maros Megyei Tanács támogatásával és a Romániai Építészeti Rend Maros megyei irodájával közösen. A verseny második kiadásán nyert projektek a Teleki-birtok gazdag múltjából inspirálódtak. A Teleki-kastély ugyanis az évszázadok során egy igazi kulturális központ volt, ahol különböző kultúrák találkozhattak.

Az AWAKE Fesztivált augusztus 17. és 19. között a gernyeszegi Teleki-birtokon tartják. A fesztivál bejelentett fellépői: Morcheeba, Milky Chance, Wilkinson, Vița de Vie „În corzi” (exkluzív, közös koncert a marosvásárhelyi Állami Filharmóniával), The Subways, Akua Naru, The Parlotones, Fink és sokan mások. A résztvevőket a koncerteken kívül számos más program is várja: bérelhetnek könyvet a szabadtéri könyvtárból, kiülhetnek a mozikertbe, vagy épp felszabadíthatják elméjüket a Feed Your Mind platform beszélgetésein. Bérleteket az eventim.ro és a tickets.awakefestival.ro oldalon lehet vásárolni 199 lejért, valamint 225 lejért sátorhellyel.