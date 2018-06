A csütörtöki játéknap utolsó mérkőzésén a horvát és az argentin válogatott sok szabálytalansággal tarkított játékkal rukkolt elő, ami miatt sokat állt a mérkőzés. Ennek ellenére mindkét oldalon adódtak helyzetek. Az európaiaknál Mario Mandžukić kétszer, Ante Rebić egyszer veszélyeztetett, míg a dél-amerikaiak Maximiliano Meza és Enzo Pérez révén kétszer kerültek gólhelyzetbe. A második játékrész elején kapushibából Rebić vezetést szerzett a horvátoknak. A hátrányba került argentinok cserékkel próbáltak újat hozni játékukba, de Horvátország Luka Modrić távoli lövésének köszönhetően megduplázta előnyét, majd a ráadásban Ivan Rakitić is eredményes volt.

Második mérkőzésén megszerezte első győzelmét az esélyesek közé sorolt Brazília, miután tegnap a hajrában esett gólokkal 2–0-ra legyőzte Costa Rica csapatát Szentpéterváron. Az első félidő óriási brazil fölényt hozott, de ez mind hiába volt, hiszen Neymarék nem tudták kihasználni a kínálkozó lehetőségeket. Ez idő alatt ellenfeleik jól védekeztek, és időnként veszélyesnek tűnő ellentámadásokat vezettek. A második játékrész elején egymást követték a brazil helyzetek, de a labda nem akart bemenni, bepottyan­ni Keylor Navas kapujába. A folytatásban is ők irányították a küzdelmet, de gólt nem tudtak szerezni. A 78. percben Neymar lerántásáért előbb 11-est ítélt a bíró, majd a videóelemzés után visszavonta az ítéletét. A brazilok fölénye a ráadásban érett góllá: előbb Philippe Coutinho, majd Neymar volt eredményes, és végül 2–0-val sikerült megszerezniük a három pontot.

A ráadásban először Philippe Coutinho (11) volt eredményes. Fotó: FIFA



A nigériai válogatott 2–0-ra legyőzte az izlandi együttest Volgográdban a D-csoport második fordulójában. Izlandi helyzetekkel indult a találkozó, s annak ellenére, hogy az afrikai együttes birtokolta többet a labdát, egyáltalán nem voltak veszélyesek Hannes Halldórsson kapujára. A térfélcserét követően gyorsan vezetést szerzett a nigériai gárda, amitől felélénkült a játék. Itt is, ott is akadt ziccer, sőt, Ahmed Musa a kapufát is eltalálta, de az afrikai később duplázott. A folyatásban az izlandiak büntetőhöz jutottak, ám a szépítés elmaradt, hiszen Gylfi Sigurdsson a léc fölé lőtte a labdát, és 2–0-s nigériai sikerrel ért véget az összecsapás.

Eredmények: * D-csoport: Horvátország–Argentína 3–0 (0–0/gólszerzők: Rebić 53., Modrić 80., Rakitić 91.), Nigéria–Izland 2–0 (0–0/gólszerző: Musa 49., 75.) * E-csoport: Brazília–Costa Rica 2-0 (0–0/gólszerők: Coutinho 91., Neymar 97.). (t)