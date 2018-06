Tizenhat gyerek tölthetett el majdnem egy hetet a táborban, megérdemelten, hiszen ők a Székelyföldi Tehetségtámogató Tanács (SZTT) idei Székelyföldi Kincskereső versenyének díjazottai. A készségfejlesztő műhelyek négy témakörben küldtek pályamunkákat: az én falum/városom, II–IV és V–VIII osztályosoknak, épített örökségünk és Székelyföld teleobjektíven keresztül.

A csíkpálfalvi, gyergyóditrói, lemhényi és etédi csapatok bizonyultak a legjobbnak, utóbbi nem vett részt a besenyői táborozásban, ők éppen egy balatoni nyaralásra utaztak. A tábor tematikus programjai a pozsonyi csatához kötődtek – mondta el érdeklődésünkre Pildner József táborvezető, aki Szabó Tündével, az SZTT önkéntesével együtt számolt be programjukról.

Nem véletlen a témaválasztás, hiszen a magyar történelemben általában a vesztes csatákra emlékeznek leginkább, holott a pozsonyi győzelem akár Magyarország születésnapjának is tekinthető. Ha akkor veszítenek a magyar hadak, eltűnik a nemzet – értékelte Pildner József.

Kedden kezdésként – az ismerkedés után – a pozsonyi csata rajzfilmváltozatát nézték meg, majd a Historica együttes Pozsonyi csata című dalát tanulták meg.

A Székelyek a Magasban Egyesület tagjai derekasan kivették részüket a programszervezésben. Kajakozni vitték a gyerekeket a Besenyői-tóra, és a hegymászás titkaiba is beavatták a kicsiket, akik a tábor udvarán felszerelt ideiglenes tiroli csúszdát is kipróbálhatták. Nyilván, a csúszásba is be kellett vinni a csata motívumát, így karddal, pajzzsal a kezükben suhantak a drótkötélen. A Lajta László Alapítvány a maga során tánctanítással működött közre. Nyilván, a hangsúly harci táncokra esett.

Ismerkedtek a rovásírás rejtelmeivel, sok időt töltöttek harci felszerelések – vértek, pajzsok, kardok, íjak – készítésével, tegnap ezekbe beöltözve elevenítették fel a pozsonyi csatát.

A táborozók ma Kézdivásárhelyre látogatnak, az estet tábortűz zárja, holnap mindenki búcsúzik a tábortól.

A lemhényi Bem József Általános Iskola négyfős csapata (a Gombák) – Demeter Róbert, Vas Anita, Zsigmond Boglárka és Oroszhegyi András, felkészítő tanáruk Nagy Zsuzsanna – immár második alkalommal vett részt az SZTT ajándéktáborában. Tavaly Lemhényről szóló összefoglalójukkal nyertek díjat, idén Lemhény ragadványneveit gyűjtötték össze pályázati munkájukban. Sok érdekes név van, mint például Boltos Lajcsi, Divat Klári – a ragadványnevek viselőik egy-egy kiemelkedő tulajdonságát, esetleg hivatását tükrözik. Az Angyalka, illetve Bárányka ragadványnevek a szelídséget tükrözik, előbbi a lányoknál, utóbbi a fiúknál – avatott be a titokba Anita és Róbert. Azt is elmondták, nem volt könnyű dolguk az adatgyűjtéssel. Sok portára be kellett kopogniuk, hogy kifaggassák az ott élőket, mit tudnak a helyi ragadványnevekről – elevenítették fel a bonyodalmakat.