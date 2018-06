Következő írásunk

Sokszor és sokan megkérdezték már tőlem: nehéz-e szakiskolásoknak magyar nyelvet és irodalmat tanítani? Én mindannyiszor így válaszoltam: Szép! Persze, ezen bárki csodálkozhat, nevethet is, de tényleg állítom, igen nemes feladat szakiskolás tanulóknak anyanyelvünkön irodalmat tanítani. Azt hiszem, legtöbben el is hitték nekem, hogy a magyar nyelv és irodalom számukra a legfontosabb tantárgy, nem csodálkoztak, amikor azt próbáltam velük elhitetni, ha rajtam múlnék, nem is sorolnám ezt a tantárgyak közé, mert mindennél fontosabb.