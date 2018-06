Fehér éjszaka a múzeumban

Késő este is folyamatosan érkeztek látogatók szombaton a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba, nemcsak fiatalok és gyermekes családok, hanem idősebb házaspárok is kimozdultak, hogy bekukkantsanak a tizenkettedik alkalommal szervezett Múzeumok éjszakája eseményeibe. Minden bizonnyal senki nem csalódott, hisz a programok színes kavalkádját kínálták a házigazdák, és az állandó kiállítások is éjfélig nyitva tartottak.