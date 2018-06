Előző írásunk

Körülbelül ötszáz személy vett részt szombaton Kolozsváron az LGBT-közösség jogainak védelmében szervezett, Cluj Pride tüntetésen. A résztvevők közül sokan táblákat tartottak a kezükben Szeretem a transznemű gyerekemet, Tiszteletet a transznemű személyeknek, A közterület mindenkié, Gay is not an insult és hasonló feliratokkal. Itt vagyunk! – skandálták a tüntetők.