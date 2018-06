Nyert a címvédő Németország és Anglia

A németek szombat este úgy léptek pályára, hogy az első körben 1–0-ra kaptak ki Mexikótól, és ezért elengedhetetlen volt számukra a győzelem. Ennek tükrében a címvédő az első sípszó után már a saját kapuja elé szegezte a svédeket, fölényes játékuknak azonban nem volt eredménye. A kontrákra berendezkedett északiak a 14. percben tizenegyesért reklamáltak, miután a jó ütemben kiugratott Marcus Berget a tizenhatoson belül Jérome Boateng ellökte, de a játékvezető nem ítélt büntetőt. A 32. percben egy újabb svéd kontrát követően Ola Toivonen zörgette meg a német hálót. A szünet után is folytatódott az eseménydúsabb, izgalmas és színvonalas küzdelem, amelyet a németek irányítottak, és később Marco Reus révén egyenlítettek. A folytatásban a skandinávok hősiesen védekeztek, volt egy-két veszélyes ellentámadásuk is. A véghajrában a címvédő emberhátrányba került, majd a ráadás elején jött Julian Brandt kapufája, és kevéssel később Kroos szabadrúgásból lőtte győzelemre Németországot.

Toni Kroos a ráadásban vezette győzelemre a német válogatottat. Fotó: FIFA



Anglia kiütéses, 6–1-es győzelmet aratott Panama felett az első vasárnapi meccsen, s ezzel az angolok és Belgium továbbjutása is biztossá vált. A szigetországi válogatott az első perctől kezdve magához ragadta a kezdeményezést, s a 36. percre már négygólos volt az előnye. A játékrész hajrájában Harry Kane büntetőből állította be a félidő 5–0-s eredményét. A fordulás után Kane egy szerencsés góllal mesterhármast ért el, majd a mérkőzés végén az vb-újonc és szerényebb képességű Panama szépített.

Anglia ezt megelőzően soha nem nyert nagy tornán három gólnál nagyobb különbséggel mérkőzést.



A japán és a szenegáli válogatott nagyot küzdve 2–2-es döntetlent játszott egymással tegnap Jekatyerinburgban, így a H-csoportban az utolsó forduló dönt majd a továbbjutókról. A találkozó első tíz percében csak ismerkedtek a csapatok, majd ez első valamirevaló szenegáli helyzetből gól született, igaz, ehhez kellett a japán kapus, Kavasima Eidzsi segítsége is. A folytatásban magára talált a távol-keleti csapat, s Inui Takasi egy szépségdíjas góllal egyenlített. A fordulás után is a japánok voltak a jobbak, akik Takasi révén a kapufáig is eljutottak. Az utolsó 20 percen belül a szenegáli Moussa Wague ismét előnybe juttatta az afrikaiakat, de a kispadról érkező Honda Kejszuke percekkel később kiegyenlített, ezzel sorozatban harmadik (2010 és 2014 után) világbajnokságán talált be. A véghajrá eseménytelenül lecsengett, és döntetlennel zárult az összecsapás.

Eredmények: * F-csoport: Németország–Svédország 2–1 (0–1/gólszerzők: Reus 48., Kroos 90 + 5., illetve Toivonen 32.) * G-csoport: Anglia–Panama 6–1 (5–0/gsz.: Stones 8., 40., Kane (22. – 11-es­ből, 45 + 1. – 11-esből, 62., Lingard 36., illetve Baloy 78.) * H-csoport: Japán–Szenegál 2–2 (1–1/gsz.: Inui 34., Honda 78., illetve Mané 11., Wagué 71.). (tif)