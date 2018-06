A céhes városbeli csapat nyolc sportolót nevezett a megmérettetésre, és Veres László tanítványai közül Borcsa Félix Lehel (+60 kg) második, míg Aracsi Ákos (38 kg) harmadik lett. Barbocz Mátyás (38 kg) és Antal Levente (55 kg) ötödikként, míg Marthi Áron (46 kg) hetedikként zárt. Borcsa Félix Lehel a bajnoki ezüstérem megszerzése mellett kvalifikálta magát a július végén Görögországban megrendezendő cselgáncs Balkán-bajnokságra.

– A gyerekek teljesítményével elégedett vagyok, hiszen 30–40 fős mezőnyben kellett helytállniuk. Sajnos, a bírók részrehajlása miatt Matyitól elvették a döntőbe jutási lehetőséget, amit nem találtunk sportszerűnek. Én nem szoktam a bíráskodásra panaszkodni, de ez most túl sok volt. Jobb is lehetett volna a szatmári teljesítményünk, de ezúttal sem vagyok elkeseredve – nyilatkozta érdeklődésünkre Veres László, aki továbbá hozzátette, hogy Andra Noroceát, Gondos Rékát (U18) és Balogh Hannát (U15) behívták a korosztályos válogatottba.

A megyeszékhelyi municípiumi sportklub három dzsudokával vett részt az országos bajnokságon, s a 28 kg-os súlycsoportban tatamira lépő Veronica-Elena Oltean végig jól küzdve harmadik lett, míg Cristina Lazăr (36 kg) a kilencedik helyen fejezte be a szatmárnémeti kiszállást. (tif)