Székelyföld értékei Manchesterben

A fesztivál főszervezője, a Sepsiszentgyörgyről elszármazott Ördög Otília úgy értékeli, rendezvényüknek kettős célja van: „Egyrészt kiváló alkalom a Góbéfest arra, hogy Székelyföld értékeit bemutassuk a nagyközönségnek, tavaly is rengeteg jó visszajelzést kaptunk, idén már a helyiek is várták a fesztivált. Másrészt találkozási pontként működik az Angliában élő magyarok számára, éppen ezért sokan hónapokkal ezelőtt beírták a naptárukba, így rengetegen érkeztek más városokból is.”

„Háromszék és a megyeszékhely erős, pezsgő kulturális élettel rendelkezik, a megyét képviselő művészek kulturális kínálatunknak olyan izgalmas szeletét mutatták be Manchesterben, amely megszólítja az innen elszármazottakat, de a britek érdeklődését is felkeltheti.

Kovászna megyét, Zalánpatakot Károly herceg rendszeresen látogatja, így a Kúriák földjeként népszerűsített térség érdekes lehet a brit turisták számára is, ezért is láttuk jó lehetőségnek, hogy minél aktívabban bekapcsolódjunk a Góbéfest szervezésébe” – emelte ki Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, aki szombaton művészeti, kulturális cserekapcsolatokról szóló panelbeszélgetésen vett részt a Go Be művészeti sátorban, ahol a három nap alatt kézműves-foglalkozások, táncház, bábszínház mellett panelbeszélgetéseket is szerveztek.

Idén három, Kovászna megyéhez köthető kulturális produkció szerepelt a főszínpad programján. Dancs Annamari ugyan Budapestről érkezett Manchesterbe, de háromszéki származású énekesnőről van szó, aki jelenleg a Budapesti Operettszínház művésze. Az elmúlt 15 évben több mint 2000 alkalommal lépett fel, nemcsak Erdélyben, de a világ minden részén koncertezett. A Selfish Murphy Románia egyetlen olyan ír-kelta punkzenét játszó csapata, amely az eredeti számokat egyéni hangvételben dolgozza fel, rendszeresen fellép Európa különböző országaiban. Tőkés Zsolt és barátai címmel a sepsiszentgyörgyi csapat hivatásos táncosokból és gyerekeikből alakult, Apáról fiúra című műsorukat rdélyi néptáncanyagból koreografált táncjelenetek al­kotják.

A vásárban a sepsiszentgyörgyi Ganesa vendéglő működtetett Székely csárdát, de természetesen jelen volt a Csíki sör, ugyanakkor kürtőskalácssütők, lángoskészítők kínálták portékáikat, valamint hagyományosan előállított húskészítményeket, lekvárokat, mézeskalácsot lehetett vásárolni.