De végül is Isten és a parlament malmai, ha lassan is, de őrölnek. Bár Dragneáék be-betesznek egy-egy akadályt az igaz­ságszolgáltatás fogaskerekei közé, azok mégis mozdulnak, és lassan felőrlik Dragnea idegeit.

Legutóbb a pártvezért három és fél év szabadságvesztésre ítélték nem jogerős, tehát megfellebbezhető ítéletben. Az ellenzék azt vonítja, hogy mondjon le. A Nemzeti Liberális Párt a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel együtt meg akarja menteni Romániát és a román demokráciát az általuk „szervezett bűnözői csoportnak” nevezett politikusoktól, akiknek vezére természetszerűleg Liviu Dragnea. Viszont az ő párttársai és kedvenc női – mint a miniszterelnök asszony vagy a bukaresti főpolgármester – teljes mellszélességgel kiállnak mellette. Ha az említett bűnözői csoportot nem is zárnák börtönbe, mert még nem sikerült elég anyagot gyűjteni ellenük, s ők szolidaritásból vele menetelnének, ha kell, akár a sittre is, akkor nézhetnénk meg igazán, miként működik a párhuzamos állam. Majd onnan a dutyiból Dragneáék irányítanák az egyik Romániát, míg a másik oldal: Iohannis, Kövesi és a hírszerzés vezetné a vele párhuzamosat.

Sok támogatója lenne a börtönben Dragneának, máris nagy szeretettel várják mindazok, akiktől bocsánatot is kért az igaz­ságügyi törvények megváltoztatásának sikertelensége miatt (pedig az ugyebár nem is rajtuk múlott!), akik az ítélet-végrehajtási intézményekben sínylődnek, miként ő maga jellemezte: egy alkotmányellenes, „szovjet típusú” törvénycikkely miatt. A giurgiui börtönőrök már jelzeték, hogy szívesen látják Dragneát intézményükben, ahol van elég hely számára, és még arra is van esélye, hogy hamarabb szabaduljon.

Egyelőre az ellenzék bizalmatlansági indítványt kezdeményez, sikerének annyi az esélye, mint nekem az ötös lottóhoz (mivel nem vásárolok sorsjegyet). Ennek ellenére nagyon bizakodóak, Ludovic Orban már miniszterelnökségről álmodik, az elnök meg szebeni érettségi találkozóján nosztalgiázva jelentette be, hogy a második mandátumért is indul az elnökválasztáson. Kijelentette, hogy az egész társadalomnak követelnie kell Dragnea lemondását. Gondolom, utcára is szólítják szimpatizánsaikat, és majd lemegy ő is a nép közé, mint a tavaly januári nagy tüntetések idején. Ennek ellentételezésére a kormánypártok is meg tudják szervezni, mint ahogy már be is bizonyították egyszer, hogy százezer embert Bukarest utcáira szólítsanak. Ezt a két csapatot aztán össze lehetne ereszteni, az egyik oldalon Dragnea és kompániája, a másikon Iohannis és csapata vezetésével. Esetleg kialakul egy kisebb polgárháború, és azt kiáltják ki győztesnek, akinek csapata a felvonulási (csata)téren megnyeri az ütközetet.

De a kormánypártoknak van lehetőségük békés úton is megoldani a problémákat, és megszabadítani a börtöntől hős vezérüket, Dragneát. Erre már több fenyegetést is meglebegtettek. Sürgősségi kormányrendelettel vagy felelősségvállalással vághatnak rendet a büntető törvénykönyv paragrafusai közt. Vagy például felfüggeszthetik az elnököt, majd Tăriceanu úr átveszi Iohannis elnöki, jobban mondva közjegyzői teendőit (közjegyzővé degradálása ellen az államelnök amúgy is erősen tiltakozott), és aláfirkanthat, mint a polgármester (ahogy a románok mondják: ca primarul) minden elfektetett, alá nem írt törvénytervezetet.