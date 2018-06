Még nem adta fel a harcot a Sepsiszentgyörgy forgalmának megváltoztatásáért küzdő Civil hang elnevezésű csoport: mivel a megyeszékhely önkormányzati testületében ezután is téma lesz a közlekedési viszonyok javítása, a belváros több egyirányú utcájának két irányba való megnyitását kezdeményező polgárok továbbra is remélik, hogy érveiket meghallgatják. Vitatják a városvezetés által megrendelt, idén májusban bemutatott közlekedési tanulmányt, és egy régebbi, 2010-ben készült szakmunkát szeretnének életbe ültetni.

Újabban a sepsiszentgyörgyi autósoknak is hozzá kellett szokniuk a forgalmi dugókhoz. Albert Levente felvétele

A Civil hang egy kis füzetben foglalta össze kifogásait, és ezt az önkormányzatnak is bemutatják – közölte tegnap egy e célból összehívott sajtótájékoztatón Bokor-Tóth Zoltán vállalkozó, aki azt is elmondta: két és fél éve kérik, hogy a döntéshozók gondolják újra a belváros forgalmát.

Elmondta: megoldást is javasoltak, amely nagyrészt a 2010-ben szintén a város megrendelésére készült közlekedési tanulmányon alapszik; a csíkszeredai Leitmann Péter ugyanis az autó-, a biciklis- és a gyalogosforgalmat is figyelembe vette, és a központi dugók feloldására is volt ötlete.

A Civil hang azt kéri, hogy a Gábor Áron utca ismét kétirányú legyen, ugyanígy a Váradi József utca legalsó szakasza, a Kossuth Lajos utca belső része (a Kónya Ádám Művelődési Háztól a főtérig), valamint a Petőfi Sándor utca egésze (amely hivatalosan az 1918. december 1. út belső része), a főtértől a Sugás Áruházig, ahol egy új, valódi körforgalom osztaná el a járműveket.

Utóbbi nem a Süsü-sziget helyén lenne – az visszanyerné háromszögű alakját –, hanem kinnebb, majdnem ott, ahol a korábbi Szent György Napok B színpada szokott állni. Körforgalmat építenének a Gábor Áron és a Váradi József, a Váradi József és a Kossuth Lajos, az 1918. december 1. és a Grigore Bălan út kereszteződéséhez is.

Bokor-Tóth Zoltán és társai, a polgári kezdeményezés élére állt Bagoly Miklós és Módi István szerint így folyékonyabb lenne az autóforgalom, ráadásul nem kellene egyirányú utcákon keringeni, ami amellett, hogy több időbe és üzemanyagba kerül, a levegőt is jobban szennyezi.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Szemerja negyedből jelenleg vagy csak a zsúfolt központon, vagy csak rossz állapotú, szűk utcákon lehet más negyedekbe eljutni, és a forgalom nem egyenletesen oszlik meg, vannak folyton elduguló és üres utcák is a belvárosban.

Közben az is kiderült, hogy nem a Gyöngyvirág utca és nem a Kós Károly út lezárása lassította le a központon való áthaladást. A 2010-es tanulmányban biciklisávok is szerepelnek, ezek megvalósítása azonban rendre elmaradt, két éve például egy métert sem adtak át, még az újonnan korszerűsített utcákból is kifelejtették őket; így nem meglepő, hogy a városlakók alig 2,8 százaléka jár kerékpárral.

Tavaly októberre elkészült egy „részletes és átfogó” városi mobilitási terv, ebben felmérték azt is, hogy kik, hogyan és mi célból közlekednek Sepsiszentgyörgyön, ám a lakossági véleményeket nem akarták meghallgatni – csak azután kértek egy újabb, ezúttal konkrétan a belváros forgalmára vonatkozó tanulmányt, miután a Civil hang háromezer aláírással támogatta meg kezdeményezését. Ez a tanulmány március helyett májusra készült el, és több hibát is tartalmaz: az egyik az, hogy a Csíki utca belső részét kétirányúnak veszi, holott ezt senki nem kérte, nem is indokolt, mert szűk a hely.

Kifogásolják azt is, hogy egy jórészt ismeretlen bukaresti cég végezte el, amelynek „nem engedték meg”, hogy a polgármesteri hivatalon kívül más, civil véleményt is meghallgasson. Emiatt a Civil hang zászlóvivői nagyon egyoldalúnak tartják az eredményt, és azt a következtetést sem tartják mérvadónak, hogy az általuk javasolt megoldás 16 másodperccel növelné a kocsiban töltött várakozási időt. Általában az a benyomásuk, hogy a városvezetés túlzottan ragaszkodik a saját változatához, és félresöpörték a más véleményeket.

A belvárosi utcák egyirányúsításáról több mint két éve folyik a vita, ők pedig egyévi próbaidőt kértek a 2010-es javaslat kipróbálására; ez nem is kerülne sokba, ideiglenes körforgalmakat műanyag elemekből is ki lehet alakítani.

Dugók csúcsidőben így is, úgy is lesznek, de a fölösleges kerülőket fel lehetne számolni – a Civil hang tehát csak azt kéri, hogy a város közlekedési stratégiájának kidolgozásában (amelyet tavaly ősszel azért függesztettek fel, hogy a belvárosi forgalom esetleges módosításairól megrendeljék az idén májusban bemutatott tanulmányt) vegyék figyelembe a bicikliutakat is tartalmazó 2010-es tanulmányt és a polgárok véleményét is.