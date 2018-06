A sürgősségi rendeletekről Liviu Dragnea pénteki beszéde után kezdtek beszélni, az SZDP elnöke ugyanis második perében csütörtökön kimondott alapfokú ítélete után (amely három és fél évi börtönt rótt ki rá) kilátásba helyezte: a kormánytöbbség most már „radikálisabb” módszerekkel fogja megvalósítani az ellenzék által óvásokkal hátráltatott igazságügyi reformot. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy a kormánykoalíció sürgősségi kormányrendelettel akarja megszünteti vagy enyhíteni a hivatali visszaélés büntethetőségét, hogy a fellebbviteli tárgyaláson megmentse Dragneát a börtöntől. Emiatt Bukarestben és több nagyvárosban is újrakezdődtek azok a tüntetések, amelyeken a lakosság korrupciómentes Romániát és vezetést követel; vasárnap este már tízezernél többen vonultak utcára.

A kormánykoalíció tegnapi ülését követően – amelyen Viorica Dăncilă miniszterelnök is részt vett – Călin Popescu-Tăriceanu, az LDSZ elnöke azt nyilatkozta: „nem volt szó sürgősségi kormányrendeletről, csakis parlamenti vita után módosítjuk a büntető törvénykönyveket”. Nem jött szóba az sem, hogy a módosításokat a kormány parlamenti felelősségvállalásával ejtsék meg. Hozzátette: a bukaresti kormány tájékoztató anyagot állít össze európai és euroatlanti partnerei számára az igazságszolgáltatási törvényekkel és a büntetőjog „európai szellemű módosításával” kapcsolatos terveiről az ezekről terjesztett rágalmak megcáfolása érdekében.

Az elhangzottakat két óra múlva Liviu Dragnea is megerősítette.

Az SZDP elnöke úgy nyilatkozott: „Kizárt, hogy a büntetőjogot sürgősségi kormányrendelettel módosítsuk. A parlamentben kell felgyorsítani az eljárást, mert nem tarthatunk egész nyáron rendkívüli ülésszakot. Nagyon világosan megtárgyaltuk, hogy nem engedünk több késlekedést. A hivatali visszaélésre 16 vagy 18 változat van, és az SZDP javaslatát fogjuk megszavazni még ezen a héten. Nem ülhetünk a végtelenségig egy cikkelyen, amely sokak szerint alkotmányellenes.”

Dragnea szerint az újságírók által okozott félreértésről van szó, akik kiforgatták összefüggéseiből a szavait, és „így tettek az ügyészekkel is, hogy fenyegetem őket”.

Tudorel Toader igazságügyi miniszter szombaton Suceaván közölte: nem volt szó arról, hogy kormányrendelettel módosítsák a büntető törvénykönyveket, vele senki nem konzultált ebben az ügyben, négy napja nem is tartózkodott a fővárosban.

Az RMDSZ álláspontját Cseke Attila tegnap jelezte: a szenátusi frakcióvezető szerint a szövetség sem támogatja, hogy ilyen fontos témában sürgősségi rendeletet hozzon a kormány.

Ezt Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is megerősítette. „Nem támogattuk azt sem, amikor a Cioloş-kormány adott ki sürgősségi rendeletet a büntetőeljárási törvénykönyvre és a büntető törvénykönyvre, nem támogattuk 2017-ben sem, amikor a 13-as rendeletet adták ki, és most sem támogatjuk. Parlamenti vitára és parlamenti szavazásra van szükség, nem sürgősségi kormányrendeletre” – szögezte le. Kelemen Hunor jónak tartja, hogy lehetőség van az alkotmánybíróságtól normakontrollt kérni, azt is, hogy az államfőnek módjában áll egy tervezetet visszaküldeni a parlament elé újbóli megfontolásra. A parlamenti többségnek számolnia kell azzal, hogy az ellenzék vagy mások élni fognak ezekkel az alkotmányos eszközökkel, de ez még nem ok arra, hogy ne a parlamentben vitassanak meg és szavazzanak meg egy törvénytervezetet. A törvényekről a parlamentben kell szavazni – vélekedett.