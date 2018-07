Könyvbemutató

A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a zabolai Pro Museum Egyesület szervezésében pénteken 18 órától a zabolai Csángó Néprajzi Múzeumban bemutatják Kinda István Hagyományos népi mesterségek Háromszéken és Erdővidéken című könyvét. A kötet a helyszínen megvásárolható.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai műsora: 16 órától Sicario 2. – A zsoldos (olasz–amerikai akcióthriller, 122 perc, 2018) magyar szinkronnal; 16.30-tól A Hangya és a Darázs (angol–amerikai akciófilm, 118 perc, 2018) román felirattal; 18.15-től Haverok harca (amerikai vígjáték, 100 perc, 2018) román felirattal; 18.45-től Könyvklub (amerikai vígjáték, 104 perc, 2018) magyar szinkronnal; 20.15-től Budapest Noir (magyar krimi-dráma, 95 perc, 2017) román felirattal; 21 órától A Hangya és a Darázs román felirattal.

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102. Részletek: http://www.arta.cityplex.ro/hu

Képernyő

Az Erdővidék Térségi Televízió mai műsora: 19.30 Ballagás a vargyasi Dr. Borbáth Károly Általános Iskolában. 19.55 Református Ifjak találkozója Szárazajtán. 20.15 A Baróti Szabó Dávid Líceum divatbemutatója. 20.35 A felsőrákosi masztodon, 2008–2018. 20.52 A Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókszervezetének SegédKezek kalákatábora Nagyajtán.

A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

RTV2, ma 13.40–14.10: Magyar Zene Fesztivál – Tizennegyedik alkalommal szervezte meg május derekán a bukaresti Balassi Intézet a Magyar Zene Fesztiválját. 17 fiatal művész különböző hangszereken játszott három napon keresztül. A szakemberekből álló zsűrinek idén sem volt könnyű dolga. Riportunk arra keresi a választ, hogy az egyre több versenylehetőségből miért vonzó az évről évre színvonalasabbnak bizonyuló fesztivál.

Szeminárium

A Pro Museum Egyesület és a kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke idén a zabolai Csángó Néprajzi Múzeumban szervezi a Fiatal Néprajzkutatók XV. Szemináriumát, amelynek keretében július 13-án, pénteken 15 órától tudományos konferenciát tartanak. Kinda István (Sepsiszentgyörgy), Nagy Ákos (Kolozsvár), Oláh Sándor (Csíkszereda), Sári Zsolt (Szent­endre), Szabó Árpád Töhötöm (Kolozsvár) előadást tart a falusi középgazda-társadalom huszadik századi életstratégiáinak és életmódjának változásairól. A rendezvényt a Communitas Alapítvány támogatja. Minden érdeklődőt szívesen látnak.

Képzőművészeti pályázat

A Vásárhelyi Forgatag és a Maros Megyei Múzeum második alkalommal szervezi meg a Kereszteződések című kiállítást, ezúttal is azzal az elsődleges céllal, hogy a fiatal művészeknek nyújtson bemutatkozási lehetőséget. Így azon fiatal képzőművészek munkáit várják, akiket megihlet a Kereszteződések cím. Idén a kiállítás keretei több szempontból is jóval tágabbak, mint múlt évben. A megvalósuló tárlatot két város három galériájában mutatják majd be, Marosvásárhelyen a Kultúrpalota Art Nouveau Kiállítótermében, valamint a K’ARTE Galériában, illetve Bukarestben a Balassi Intézet székhelyén. Emellett az idei évben sikerült megnyerni partnernek a bukaresti Artmark galériát, amely vállalja, hogy 2–3 fiatal művész kiválasztott munkáit szerepelteti majd a kortárs művészeti aukción. A tárlat címe tehát idén is Kereszteződések, de a jelentkezők szabadon kezelhetik a kiállítás témáját, bármilyen technikával készített munkával jelentkezhetnek, legyen az festmény, grafika, kisplasztika, kollázs, kerámia, installáció, videó stb. A tárlat tematikai és technikai sokszínűsége a vállalt célokhoz tartozik, hiszen a sokféle művészi látásmód kibontakoztatása elengedhetetlenül szükséges a kortárs művészet irányzatainak ábrázolásához. Idén lehetőséget kapnak a Maros megye határán kívül élő fiatal művészek is, hogy részt vegyenek a kiállításon. Részvételi feltételek: a pályázók életkora: 20–40 év, szakirányú egyetemi végzettség a vizuális művészetek területén (képzőművészeti egyetemek jelenlegi diákjai is pályázhatnak). Jelentkezni kizárólag online lehet 2018. augusztus 4-ig. A jelentkezőknek a confluenceexhibition@gmail.com címre a következőket kell beküldeniük: minimum 3 és maximum 5 darab jpg. formátumú, minimum 2 megapixeles felbontású fénykép a munkákról, amelyekkel a művész be akar nevezni a kiállításra, illetve 2–3 videót azok, akik ezt a megjelenítési módot választják (a videó hossza nem haladhatja meg a 10 percet). Benevezéskor mellékelni kell a szerző nevét, a munka címét és méretét, azt, hogy milyen technikával készült és melyik évben. Kérik, a fényképeket kizárólag csatolmányként küldjék. A beküldött önéletrajznak tartalmaznia kell a születés idejét és helyét, tanulmányokat, eddigi kiállításokon való részvételt, elérhetőségeket, valamint a honlapot vagy blogot, ahol elérhetőek a munkák, amennyi­ben a pályázó rendelkezik ilyen internetes felülettel. A hiányos pályázatokat a szervezők nem veszik figyelembe. A résztvevőknek maguknak kell biztosítaniuk munkáik szállítását. A kiállítás teljes időtartama alatt a szervezők rendelkezésére kell bocsátaniuk a kiállításra beválogatott munkáikat. A válogatás nyomán a szervezők 2018. augusztus 13-án teszik közzé a kiállításra beválogatott művészek nevét a forgatag.ro oldalon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

Útlezárás. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a lakosságot, hogy az útjavítás folytatása miatt lezárták a forgalmat Sepsiszentgyörgyön a Váradi József utcában a Sas utca és az Aschermann Vendrei Ferenc utca közötti szakaszon, valamint a Sas utcában a Váradi József utca és a Kertész utca közötti szakaszon. Az esetleges kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket kérik.

Áramszünet. Gelencén ma és holnap 8–15 óráig, Imecsfalván ma 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.