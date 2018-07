Az ötlet Mikes nagy hódolójától, a magyarországi Mónus Béla faragómester agyából pattant ki. Ő vállalta a kivitelezést is. Elképzelése szerint a fa üreges belsejében kápolnát alakít ki, ahová két személy is befér egyszerre. Ott leng Mikes szellemisége, a hely kiváló környezetet nyújt a gondolatokban való elmélyülésre, az emberek egymáshoz közeledésére. A fa külső és belső felszínét is kifaragja, nem feltétlenül művészi motívumokkal, inkább olyan alkotásra gondol, mely magában hordozza a kereszténység alapeszméje mellett a szeretetet, ahol lelki és szellemi megnyugvást kaphat az oda látogató – vontuk le a következtetést a művésszel folytatott beszélgetés után.

Mónus Bélát szó szerint a tölgyfa gyökerei alatt találtuk. Ottjártunkkor két méter mély gödrön dolgozott a famatuzsálem belsejében. A föld alatti üreget vasbetonnal töltik ki, ez adja majd a kiszáradt fa egyensúlyát, nem dőlhet ki a szelek nyomásától – magyarázta a művész.

– Honnan jött a Mikes-tölgy belsejében kiépítendő kápolna ötlete? – kérdeztük.

– Nem voltam biztos benne, hogy ez egy tömör fa, de miután feltártam belsejét, rájöttem, hogy olyan, mint egy kémény, fel végig üres. Mivel a fa mérete megengedi, úgy gondoltam, belsejében egy kétszemélyes kápolnát alakítanék ki.

– Megfogalmazta a kápolna rendeltetését is?

– Nagy tisztelője vagyok Mikes Kelemennek, égi jó barátomnak, így ennek a tölgynek is. Különleges affinitásom van Mikes irányába. Mikor meghallottam, hogy ez a fa kiszáradt, mindent félretettem, ide siettem, belefeszülök, hogy az ötletet kivitelezzem. Ha tömör lett volna a fa, belsejéből egy szobrot alakítottam volna ki. De szinte azt mondom, így jobb, inkább örülök, hogy üreges, így különlegesebb lesz a tér. Egy gyűjtőpont lehet, ahová az elszármazottak eljöhetnek feltöltődni. De a visszacsábítás épp aktuális, hívó szó lehet például a magyarországi kitelepedést választóknak is.

– Sajátos szellemisége lesz a kápolnának?

– Aki ide belép, egy ezoterikus térbe érkezik. A 340 éves fa olyan gondolatokat inspirál az erre fogékonyaknak, amitől megnyugodhatnak, életük jobbulását remélhetik. Én kipróbáltam, és innen kapok új és újabb ötleteket.

– Ezek a gondolatok az elképzelt kápolnára és környezetére is vonatkoznak?

– Van már elképzelésem arról, milyen motívumokkal faraghatom ki belülről és kívülről is a fatörzset. Mindenképpen a kereszténységgel kapcsolatos gondolatok lennének ezekben a munkákban, domborművekben, kisebb szobrocskákban. Van a fejemben egy Mikes-portré is, amit szeretnék ráfaragni.

– Idegen anyagokat is beépít, vagy csak a fa épen maradt részéből dolgozik?

– Kisebb fülkéket fogok kialakítani az épen maradt fatörzsben. Vastagsága 15 centi körüli, ez nem engedi meg, hogy teljes alakot faragjak. Nem kell idegen anyagból dolgoznom, hiszen ennek a fának van hulladéka, ami felhasználható. Gyakorlatilag beültetném a szobrokat. Nem szomorúságot kell majd sugallnia, hanem gondolatokat.

– Valójában semmi sem veszik el a fából?

– Nem. Például a megmaradt kéregből, amit leszedtünk róla, sepsiszentgyörgyi ismerősöm, Tamás Olivér készít emléktárgyakat.

– Ha két ember egyszerre lesz a fa belsejében, a tér nem engedi majd, hogy eltávolodjanak egymástól. A megbékélés fészke is lehet a kápolna?

– Itt csak a közeledésre, a megbékélésre lesz hely. De arra is gondoltam, hogy az ifjú párok itt is kimondhatják az igent. Ebben a térben, a külvilágtól elzárva a jövőjüket megalapozó gondolatok is születhetnek. De azt is elképzelem, hogy válófélben lévő párok itt elmondhatják egymásnak panaszaikat, kereshetik a békességet, és adhatnak maguknak egy újabb esélyt.

– Véglegesek a tervek, vagy van még helyük további elképzeléseknek is?

– Épp most, mikor a fa gyökerei alatt dolgoztam, támadt egy teljesen új gondolatom. El tudom képzelni, hogy a fa belsejében kutat is lehetne ásni. Ezt még senkinek nem mondtam, ebben a pillanatban fordult meg a gondolat a fejemben. Megpendítem a polgármester úrnak, hátha vevő lenne rá. De bármi módosulhat. El tudom képzelni, hogy a fa mellett földalatti, boltíves kápolnát lehetne kialakítani, amelyet egy ugyancsak földalatti alagúton át lehetne össze­kötni a fa belsejében lévő kápolnával. Ehhez hihetetlen mennyiségű pénz kellene. De ha lenne olyan mecénás, aki ezt fölkarolná, megvalósítható.

– Itt lehet majdan a zágoni zarándokhely?

– Mikes ötven évet, egy emberöltőnyit töltött száműzetésben, országától, családjától távol. Mikes szellemiségében inkább azok számára lehet zarándokhely, akik elszármaztak, elmentek.

– Ránézésre úgy tűnik, a másik Mikes-tölgy is végnapjait éli, egyik fele már kiszáradt. Mi lesz a sorsa?

– Nem is tudom, hogy van-e véletlen, vagy eleve el van rendelve minden, onnan, felülről irányítanak minket, kis porszemeket. Amíg itt dolgoztam, megjelent egy úriember, akiről kiderült, a fák doktora. Úgy jegyeztem meg: Zoltán fadoktor. Azért jött Zágonba, mert tudni akarta, hogyan állnak a Mikes-fák. Az egyik már meghalt, a másik haldoklik, de ő kidolgozott egy tervet, hogy az élő fát megmenthessék. Azt mondja, ötven évvel hosszabbítható meg az élete. Ehhez fel kell tölteni a talajt, meg kell szabadítani a gombától, kezelni kell. Ő vállalta, hogy egyetemistákkal eljön, elvégzi a munkát. Nyár végén, ősszel már itt is lesznek, azt mondta.

– Ön mikor végez a munkával?

– A polgármesterrel abban állapodtunk meg, hogy szep­temberre készül el, azon vagyok, hogy így is legyen.



Nem feledik Mikes rodostói házának hasonmását

A zágoni önkormányzat, polgármesteri hivatal a maga során mindent megtesz, hogy a művész elképzelése megvalósuljon. Önerőből, külföldi segítséggel, de az anyagiak nem jelenthetnek akadályt – nyomatékosította faggatózásunkra Kis József polgármester.

A Mikes-kert területrendezése a közeljövő tervei között szerepel. A tölgyek körüli 600 négyzetméteres területet Nagy Izabella térítésmentesen adta az önkormányzatnak, így nincs akadálya a további befektetéseknek – mondta a köz­ségvezető.

Évekkel korábban nagy fellángolás övezte a tervet, mely szerint Zágonban felépítik Mikes rodostói, Magyar utcában található házának pontos mását, amit a kassai Rákóczi Múzeum mintájára Mikes Kelemen Múzeumként működtetnének. Az épület helyét is meghatározták: a Mikes–Szentkereszty-udvarház parkjának egyik sarkában, a kúria épületével átellenben (azon a helyen évtizedekkel ezelőtt egy helyi néprajzi múzeum gerendaépületét húzták fel, de soha nem fejezték be, s a faépület tűzvész martaléka lett – szerk. megj.). A terv azonban „füstbe ment”, a támogatásról szóló ígéretek nem váltak valóra, de az ötlet él, és amint Kis József ígéri, a jövőben jobban odafigyelnek erre a fontos elképzelésre is.