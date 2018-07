Fertőzött fagyasztott zöldség

Az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság július 6-i közleménye szerint a Greenyard termékeket forgalmazó két cég is jelentette, hogy a gyártó döntése nyomán Romániában is kivonják forgalomból a vállalat termékeit. Ezt elővigyázatosságból rendelték el, bár az eddigi információk szerint Románia nem szerepel azoknak az országoknak a listáján, amelyekbe fertőzésgyanús termékeket szállítottak – mutat rá a közlemény.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) az elmúlt napokban bejelentette, valószínűleg gyorsfagyasztott csemegekukorica és egyéb fagyasztott zöldségek terjesztették a lisztéria baktériumot, amely 47 személy megbetegedését és kilenc ember halálát okozta Ausztriában, Dániában, Finnországban, Svédországban, illetve Nagy-Britanniában. Ugyanezt a baktériumtörzset állítólag 2016-ban és 2017-ben is azonosították a Greenyard magyarországi üzemében, és a jelek szerint a kórokozó a tisztítás és fertőtlenítés ellenére is életben maradt – áll az Agerpres hírügynökség jelentésében.

Egyelőre megbecsülni sem lehet, hogy mennyi lisztéria baktériummal szennyezett gyorsfagyasztott zöldséget kellett visszahívni – mondta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának igazgatóhelyettese hétfő reggel az M1 csatornán – tudósít az MTI. Nagy Attila szerint a gyártó Greenyard vállalat magyarországi készlete önmagában több ezer tonna volt. Elmondta azt is, a fagyasztott zöldségeknél nagyon fontos, hogy a hőkezelési útmutatót betartsák a fogyasztók, ha ezt megtették, akkor nincs ok az aggodalomra.

A lisztéria hasmenéssel, lázzal járó influenzaszerű tüneteket okoz általában a fertőzött termék elfogyasztása után egy, maximum tíz nappal. Ugyanakkor hosszabb lappangási idő is előfordul, s ilyenkor 70–80 napig nem okoz tüneteket – tette hozzá.