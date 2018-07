Színes műsor a Székely Vágtán

A Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a Vadon Egyesület, a Kónya Ádám Művelődési Ház, Kovászna Megye Tanácsa és Maksa község önkormányzata által szervezett, július 13–15-e között tartandó rendezvény pénteken kezdődik, a futamokat szombaton és vasárnap tartják.

A Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület szervezésében pénteken ismét lesz ügyességi huszárverseny. Erre egy katonai hagyományőrző egység legfeljebb négy tagja nevezhet be korhű egyenruhában és fegyverzettel. A versenyzőnek akadálypályán kell ügyességi, harcászati és lovassági feladatokat végrehajtania. Este az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület előadásában éjjeli tüzes show-t tartanak: a kaszkadőrök megszelídítik a tüzet.

A lovasok mellett gyalogos fáklyások is bravúros mutatványokkal fűszerezik a produkciót.

A szombati, immár ötödik alkalommal megszervezett fogathajtóversenyen több kategóriában indulnak a csapatok: egyes, kettes és négyes fogatok állnak rajthoz. Tavaly Bodó Zoltán volt az abszolút győztes, kettes és négyes fogattal is sikerült a legjobb eredményt elérnie. Egyes fogattal György Adolf, pónifogattal Szász Csongor bizonyult a legügyesebbnek. Késő délután honfoglalás kori lovasíjász-bemutatót tart a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület Recsenyédi Hunor, a kassai lovasíjász-iskola tagjának vezetésével. A produkció betekintést nyújt a honfoglalás kori harci lovak kiképzésébe és a harcászati technikákba. A Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében este szabadtéri táncházat tartanak, előbb gyermekeknek, aztán felnőtteknek. Nyárád menti, moldvai, udvarhelyszéki, felcsíki, vajdaszentiványi és mezőségi táncokat húznak a zenekarok.

Vasárnap délben kezdődik a Nemzeti Vágtára Románia képviselőjét kiválasztó futam.

Idén harmadik alkalommal lesz a Székely Vágtán is kvalifikációs futam. Ebben az évben a Shagya Arab Lovas Klub küldi a lovasokat, szám szerint hatot. Díjugratás is lesz a lovas versenysport népszerűsítésére: a Régió Kupa résztvevői­nek és szervezőinek újabb megmérettetése. A lovasok két kategóriában indulhatnak. Az nyer, aki a legrövidebb idő alatt hibátlan pályát teljesít. A díjak lovas felszerelések. A Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola vágás- és védéstechnikákat mutat be, továbbá a Saggitis Siculorum Egyesület lovasíjász-bemutatót tart. Pászka Lehelt már jól ismeri a Székely Vágta kö­zönsége, hiszen minden évben hozzájárul a lovas esemény látványos részéhez. Volt már világrekord-kísérlete is a vágtán, most egy négylovas lovas­íjász-produkcióval készül, amely során a ló és lovas tökéletes együttműködéséről kapunk képet. Este Pál Attila színművész, a kecskeméti Katona József Színház tagja és vendégei, Turpinszky-Gippert Béla operaénekes, Balog Tímea énekművész és Szegő Adrienn színművész, énekes operett-, musical- és világslágerekből nyújt válogatást.

A Kinizsi Pál, Mátyás király jobbkeze című lovas színdarabot az Erdélyi Lovaskasz­kadőr Egyesület mutatja be Tatay Sándor Kinizsi Pál című regényének feldolgozásában. Romantikus, ünnepélyes elemeket tartalmaz, népmesei ihletéssel, székelyes humorral próbál szólni egy igazi hősről, egy nagy hadvezérről, aki sohasem vesztett csatát, akinek életét és a királya iránti hűségét nem törték meg a csalódások, az árulás és a ranggal járó hatalomvágy sem. Az előadás fő célja Kinizsi Pál temesi főkapitány, Mátyás király fővezérének megtestesítése, életének néhány fontos és történelmet író tettének bemutatása.

A Hargita Megyei Ha­gyományőrzési Forrásközpont Ízelítő Udvarhelyszék népi kultúrájából címmel szervez programot, ennek fő tevékenysége egy gasztronómiai bemutató, amelyen a közönség megkóstolhat egy, a vidékére jellemző hagyományos főételt. Emellett udvarhelyszéki zenészek húzzák a talpalávalót, négy táncos pedig székelyföldi táncokkal készül.

Szombaton és vasárnap gyermekfoglalkozások is lesznek: lovas edzőgyakorlatok, huszárcsákó készítése, lovas jelenetek festése, mesealkotás, lovagi játékok, kézműves-foglalkozások, kreatív játékok, gyöngyfűzés, nemezelés, mézeskalács-díszítés, textiljátékvarrás, papírszínház, ügyességi játékok, harcművészet és ősi mesterségek bemutatása, kreatív műhelymunka és játékos oktatás várja a kicsiket.

Az Incitato Nemzetközi Művésztábor tavalyi kiállításának anyagát a Székely Vágta közönsége megtekintheti az Óriáspince-tetőn a célra felállított sátorban.

A Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókja szervezésében lovasöltözet- és viselettörténeti kamarakiállítás lesz egy másik sátorban Mrs. Hayes biztonsági szoknyája és egyéb érdekességek címmel. A lovak és az elegancia fogalma már évszázadok óta összefonódik, a régmúltban is fess huszárok, később elegánsan öltözött dámák ültek a nyeregbe. A lóversenyek közönsége mindig ízléses és exkluzív ruhakölteményekben szurkolt a lelátókon, így volt ez régen és napjainkban is. Ki a rejtélyes Mrs. Hayes, hogy is néz ki az a bizonyos szoknya? Milyen öltözködési szabályoknak tett és tesz eleget a mindenkori lovas? A lovas öltözet fortélyairól és különlegességeiről ad választ és ízelítőt a kiállítás. (sz)