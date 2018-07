Országúti döbbenet

Hétköznap délután az országúton. Tűző napsütés, mindenki száguld, mindenki ideges, lámpázik, ha elébe vágnak, ha valamiért nem tud haladni, előzni, amikor már rég ott kellene lennie, ahová elindult, ahol fontos dolga van... Én is nyomom a gázt, amennyire csak tudom, mégis elhagynak többen is, aztán beérem őket, és haladunk egymás után libasorban, pedig nem vagyunk helységben, és nyílegyenes az út. Mi a franc van, miért nem előznek, nem hiszem el, hogy ennyire lassú elöl az a kamion, pedig nem is hegyre megyünk… A hátam mögött is egyre hosszabb a sor, a fenébe, soha nem fogok odaérni...