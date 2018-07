A ballábas Prosser pályafutását a Budapest Honvéd utánpótlás-együttesénél kezdte, majd a fővárosi gárdánál lépett először pályára 2013-ban az első osztályban. A Honvéd mezében 2017-ben bajnoki címet nyert, viszont a téli szünetben elhagyta a klubot, három és fél évre szóló szerződést írt alá a Puskás Akadémia csapatával, ahol a másodosztályú pontvadászatban is első helyet ünnepelhetett. A Honvéd színeiben 63 mérkőzésen játszott az élvonalban, és nyolcszor volt eredményes, a Puskás Akadémia alakulatánál 31 meccsen lépett pályára, és szintén nyolc gólt szerzett. A magyar huszonegy év alatti válogatottban kilenc találkozón hat találatot jegyzett, egyelőre a felnőtteknél még nem mutatkozhatott be.

„Tovább erősödött a keret: Prosser Dániel Bálint is a Sepsi OSK együttesében futballozik az új játékszezonban. A 24 éves támadó középpályás a Puskás Akadémiától érkezett egy évre kölcsönbe. Sok sikert kívánunk neki a piros-fehér színekben” – áll a klub közleményében.

A Sepsi OSK hétfőn harmadik felkészülési mérkőzését is lejátszotta, ezúttal a cseh első osztályban érdekelt FC Slovan Liberec ellen tették próbára magukat, és 1–0 arányú vereséget szenvedtek. A gól nélküli első félidőt követően az 54. percben a 24 éves cseh középpályás, Petr Ševčík egy ellentámadást követően kilőtte a hosszú alsó sarkot, a folytatásban pedig a szentgyörgyi csapat nem tudott egyenlíteni. Szerdán újabb felkészülési mérkőzést vívtak az Eugen Nea­goe irányította labdarúgók a szlovák Zlaté Moravce együttesével Sankt Pöltenben. Az előző idényben a szlovák élvonalban tizedik helyen végző együttes szintén 1–0-ra diadalmaskodott a háromszéki csapat ellen a 23 éves szlovák Denis Duga góljával.

A Slovan Liberec és a Zlaté Moravce ellen sem szerzett gólt a Sepsi OSK. Fotó: Jaroslav Appeltauer



„Ousmane Viera, Fülöp István és Bryan Nouvier továbbra is izomsérüléssel bajlódik, így külön edzéseket végeznek. A Slovan Liberec ellen még jobban meglátszott, hogy fáradtak a játékosok a terheléstől, viszont jó meccs volt, levontuk a pozitív és negatív következményeket egyaránt. Annak ellenére, hogy nem született számunkra pozitív eredmény, mentálisan erősíti a labdarúgókat, és hozzásegíti a megfelelő felkészüléshez. Még tárgyalásokat folytatunk néhány játékossal, reméljük, a hétvégén sikerül véglegesíteni keretünket” – mondta Bokor János sportigazgató.

A piros-fehérek pénteken az orosz FK Orenburg csapatával játszanak Lindabrunnban, majd július 21-én, szombaton 18 órától az újonc FC Hermannstadt ellen kezdenek az élvonalbeli bajnokság alapszakaszának első fordulójában. A szebeni stadion felújítás alatt áll, így nagy valószínűséggel a marosvásárhelyi Trans-Sil Stadionban játsszák a mérkőzést. (miska)