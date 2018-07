Nem áll le a korrupcióellenes harc

Iohannis először beszélt a nagy sajtóvisszhangot kiváltó témáról, miután hétfőn szóvivőjét küldte a nyilvánosság elé, hogy bejelentse: egy hónapos halogatás után eleget tett annak az alkotmánybírósági határozatnak, amely Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész felmentésére kötelezte.

„Szeretném, ha ezt a döntést (a főügyész felmentését) az alkotmány feltétlen tiszteletének jeleként értelmeznék” – mondta Iohannis. Hozzátette: nem változott az a véleménye, hogy a korrupcióellenes ügyészség és Kövesi is kiváló munkát végzett. Az elnök felhívta a figyelmet: senki se örüljön elhamarkodottan annak, hogy most leáll a korrupcióellenes harc, mert ez nem fog bekövetkezni. „Továbbra is támogatni fogom – talán a korábbinál is erősebben – a korrupcióellenes harcot” – jelentette ki Iohannis az újságírók azon kérdésére, hogy mi alapján döntött Kövesi visszahívásáról.

Az államfő megismételte, hogy ő tiszteletben tartja a jogállamot és az alkotmányt, hangsúlyozva: ezeket nem csak szlogenként vagy előzékenységből mondja.

„Azt kívánom Románia számára, hogy megerősödjön a jogállamiság, a demokrácia. Romániának a megerősödött demokrácia útján kell haladnia, a mi értékeinkre, a NATO-ra és az EU-a támaszkodva. Ezért vagyunk mi itt. Mi nem vendégek vagyunk, hanem teljes jogú tagként vagyunk itt. (...) Országomnak a jogállamiság megerősödését kívánom, és egyértelmű, hogy az állam legelső embere az első, aki tiszteletben tartja a jogállamot és az alkotmánybíróság döntéseit. Éppen ezért hajtottam végre az alkotmánybíróság döntését. Egy percig sem jutott eszembe, hogy ne tartsam be az alkotmányt” – nyilatkozta az államfő.