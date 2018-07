Semjén Zsolt: A nemzetiségeink mi magunk vagyunk

„A magyarországi nemzetiségek egyszerre jelenítik meg anyanemzetüket, az egyetemes magyarságot, ugyanakkor azt a sajátos értéket is, amelyet magyarországi nemzetiségként egyedül ők képesek adni az anyanemzetnek, a magyarságnak és az emberiségnek. A magyarországi nemzetiségeket bemutató kiállításon saját magunknak mutatkozunk be, hiszen talán nincs is olyan, ma Magyarországon élő magyar, aki ősei között kutatva ne találna határon túli magyart és valamilyen nemzetiséget is” – mondotta Semjén Zsolt. Hozzátette: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettesként egységben látja feladatát, hogy szolgálja a külhoni magyarságot és a magyarországi nemzetiségeket.

Szabó Csaba, a levéltár főigazgatója kijelentette: „Volt, amikor hívtuk a nemzetiségeket, volt, amikor hívatlanul jöttek, volt, hogy barátok lettünk, és volt, hogy asszimilálódtak, előfordult, hogy megsértettük a nemzetiségeinket, és az is, hogy ők nem értették meg, amit a haza kínált nekik, de együtt éltünk a bajban, és közösek voltak a sikereink is.”