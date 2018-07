Kezdődik az EMI-tábor

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) vasárnapig tartó rendezvénye előadóként számos történészt, művészt, közéleti személyiséget, hagyományőrzőt vonultat fel, az esti koncertek meghívottjai pedig a pörgős bulihoz biztosítnak alapot.

Idén is a fősátor a helyszíne a történelmi és aktuálpolitikai témájú előadásoknak. „A tematikát az 1918-as történésekre próbáltuk kihegyezni, ugyanis centenáriumi év van, és fontosnak tartottuk, hogy a résztvevők magyar történészek szemszögéből is megismerhessék az eseményeket, ne csak azt tudják, amit a román sajtóban látunk, hallunk” – mondta a sajtónak hétfőn Szűcs Péter, az EMI alelnöke, a tábor programfelelőse. Rámutatott, az előadók között olyan jeles személyiségek lesznek, mint Raffay Ernő vagy Vincze Gábor történész, Babucs Zoltán hadtörténész, Wittner Mária 1956-os szabadságharcos, illetve további közismert politikai és közszereplők tartanak majd előadásokat.

Amíg a felnőttek előadásokon vagy koncerteken vesznek részt, a Gyermeksátorban pedagógusok által vezetett programokba kapcsolódhatnak be a kicsik reggeltől a koncertek végéig. Idén is működik a Jogaink-sátor, ahol ügyvédek és jogászok dolgoznak fel különböző magyarellenes ügyeket. Lesz két szórakoztató programú sátor is, ahol kézműves-foglalkozásokat, illetve bulikat szerveznek, az EMI-sátorban pedig különböző néprajzi és hagyományőrző témákban lesznek előadások.

A színpad a tábor bejárat felőli részén lesz. Itt minden este két-három nagykoncert várja az érdeklődőket, illetve idén nem lévén kisszínpad, a diákegyüttesek is itt lépnek fel. Szerda este két nagykoncert lesz: a P. BOX és a Zorall lép színpadra, csütörtökön a Szkítia és a Road zenél, pénteken pedig a Terra Siculorum, valamint az Alvin és a Mókusok. Szombatra három nagykoncertet ígérnek a szervezők: a Dalriada, a Beatrice és a Romantikus Erőszak mozgatja meg a közönséget. A zárónapon a Hungarica és Moby Dick koncertje szerepel a műsoron. (szekelyhon.ro)