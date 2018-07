Külföldi beruházások

A jegybank adatai szerint 1,72 milliárd euróról van szó, miközben tavaly 1,462 milliárd eurót invesztáltak a külföldi befektetők. Ugyanakkor 1,83 százalékkal csökkent az újonnan alapított külföldi cégek száma. Tavaly Romániában 5837 új külföldi céget jegyeztek be, miután 2016-ban az utóbbi 18 év legalacsonyabb cégalapítási rátáját regisztrálták. 1991–2017 között egyébként összesen 215 651 külföldi tőke-hozzájárulással alapított céget jegyeztek be, a jegyzett tőke 61,3 milliárd lejre rúgott. 2018 május végén Romániában összesen 218 013 külföldi tőkével is működő céget tartottak számon, legtöbbet, közel ötvenezret olasz tőkével alapítottak.