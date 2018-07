Németh Zsolt (Fidesz) a július 24. és 29. között Tusnádfürdőn megrendezendő szabadegyetemről szólva kiemelte: elindult az európai jövőképek éles versenye, amelyre „Magyarország és a Fidesz is bejelentkezik”, szövetséget építve a nemzetek Európájáért. Kifejtette: a külhoni magyarok természetes szövetségesei Magyarországnak és a Fidesznek, hiszen együtt olyan európai jövőkép megvalósítására törekednek, amelyben az EU és a megerősödő nemzetállamok, továbbá a kisebbségek autonómiája jól megfér egymással. Magyarország szomszédai és regionális partnerei a legfontosabb szövetségesek, az Európai Néppárt pedig „a politikai családunk” – magyarázta.

A politikus hangsúlyozta: a szabadegyetem mottója Szenvedélyünk Tusványos, ami azt jelenti, hogy „identitásunk részévé vált Tusványos”, a szókimondás, a nemzeti összetartozás-tudat, valamint a hagyományos értékekre épülő európai jövőkép a tábor szervezőinek és résztvevőinek identitásává vált. Véleménye szerint a tusnádfürdői tábor egyidejűleg „a Fidesz politikai nagycsaládi találkozójának is tekinthető”, ahol ellenzéki és külföldi vendégek is nagy számban vesznek részt. Kérdésre Németh Zsolt közölte: idén is a rendezvény vendége lesz Orbán Viktor.

A miniszterelnök „a legstabilabb résztvevője” a tábornak, és a szombati pódiumvitára is várják – mondta.

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az idén 29. alkalommal megrendezett tábor „sajátos konstrukció”, hiszen annak idején nemzetpolitikai szabadegyetemként indult, később erre egy egyetemi és diáktábor épült, majd fesztivállá nőtte ki magát a rendezvény. Úgy látja, Tusványos alaptulajdonsága, hogy az állandóságot és az új kihívásokat vegyíti, és az értékeket mindenképpen igyekeznek megtartani, így például azt, hogy az aktuális politikai és közéleti kérdéseknek teret adnak. Minél inkább előítéletek nélkül akarnak közelíteni azokhoz a témákhoz, amelyek foglalkoztatják a társadalmat – mondta.