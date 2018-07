Minden oldalról támadják Trumpot

Paul Ryan, a képviselőház republikánus párti elnöke szerint Donald Trumpnak „muszáj pontosan érzékelnie”, hogy Oroszország nem az Egyesült Államok szövetségese. „Nincs erkölcsi egyenrangúság az Egyesült Államok és Oroszország között” – szögezte le közleményében a wisconsini politikus. Ryan hangsúlyozta: nem is kérdés, hogy Moszkva beavatkozott 2016-ban az amerikai választási folyamatba, és Oroszország „továbbra is ellenségesen viseltetik alapvető értékrendünkkel és eszményeinkkel szemben. Az Egyesült Államoknak Oroszország felelősségére kell összpontosítania, és arra, hogy véget vessen a demokrácia elleni aljas támadásainak.”

A szenátus külügyi bizottságának elnöke, Bob Corker több televízió riporterének nyilatkozva leszögezte: Oroszország a helsinki sajtókonferencián „a balek” képét alakította ki az Egyesült Államokról. Corker csalódottnak és szomorúnak mondta magát, amiért Donald Trump nem vette védelmébe az amerikai hírszerző szervezetek megállapításait az orosz beavatkozásról.

Az agresszív agydaganattal kezelt, és ezért arizonai otthonában tartózkodó John McCain szenátor közleményben adott hangot vélekedésének, miszerint a csúcstalálkozó „tragikus tévedés”, és „az amerikai elnökök történetének egyik legszégyenletesebb pillanata” volt.

Lindsey Graham dél-karolinai szenátor Twitter-bejegyzésében azt hangoztatta: mindaz, amit Donald Trump a sajtókonferencián mondott, azt az üzenetet küldi Moszkvába, hogy az Egyesült Államok „gyenge”. A dél-karolinai politikus – aki a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke is – azt írta mikroblog-bejegyzésében: „Trump elnök elszalasztotta a lehetőséget, hogy felelőssé tegye Oroszországot a 2016-os beavatkozásért, s ezzel erőteljes figyelmeztetést intézzen Moszkvához az eljövendő választásokra nézve”. Graham hozzátette: „ez még több gondot fog okozni, mint ahányat megold”.

Az aktív politizálástól az őszi választások után már vissza­vonuló Jeff Flake arizonai republikánus szenátor szerint „szégyenletes” volt, hogy Donald Trump az amerikai–orosz viszony orosz beavatkozás miatti megromlásáért az Egyesült Államokat is hibáztatta. Flake az orosz beavatkozást agressziónak minősítette.

Szintén az orosz beavatkozásról mondottak miatt bírálta Trumpot Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakciójának vezetője. Schumer egy sor Twitter-bejegyzést tett közzé. Ezekben azt állította: az elnök azon megjegyzései, amelyekkel Putyin mellé állt az amerikai rendfenntartó erőkkel, nemzetvédelmi tisztségviselőkkel, hírszerző ügynökségekkel szemben, „meggondolatlanok, veszélyesek, és gyöngeségről tanúskodtak”. A New York-i szenátor szerint Trump „megerősítette ellenfeleinket és meggyengítette a saját és szövetségeseink védelmét”, és Trump „önmagát az ország elébe helyezte”.

Adam Schiff kaliforniai demokrata párti képviselő szintén Twitteren fejtette ki véleményét. Úgy vélte: az oroszok most felbátorítva érezhetik magukat a 2018-as félidős választásokba történő beavatkozásra is.