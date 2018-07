Az államfő és a miniszterelnök esedékes találkozójáról az államelnöki hivatal számolt be, majd a kormány szóvivője is megerősítette, hogy Viorica Dăncilă eleget tesz a felkérésnek. Klaus Iohannis legutóbb májusban kérette az elnöki palotába a kormányfőt, akkor külpolitikai témák szerepeltek a megbeszélések napirendjén, köztük Románia izraeli nagykövetségének esetleges elköltöztetése.

Nagy várakozás előzte meg tegnap a kormány soron következő ülését, miután egyes sajtóértesülések szerint egy általános közkegyelemről szóló sürgősségi rendeletet fogadhat el a kabinet. Egy ilyen döntés több korrupcióval megvádolt, illetve elítélt politikus számára – így Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnöknek – is igen kedvező lenne. Nelu Barbu kormányszóvivő az ülést követően tisztázta: nem volt szó semmilyen közkegyelemre vonatkozó jogszabály elfogadásáról. Ugyanő megerősítette, hogy holnap (csütörtökön) újabb kormányülésre kerül sor. Elmondása szerint azért van szükség ezen a héten két kormányülésre, mert ma el kellett fogadni egy halaszthatatlan, környezetvédelmi témájú sürgősségi rendeletet. „Közeleg a parlamenti vakáció, és vannak halaszthatatlan jogszabályok, amelyeket el kell fogadni, amelyek a jóváhagyásoktól függően holnap felkerülnek a kormányülés napirendjére” – magyarázta.

Az esetleges sürgősségi rendelet kapcsán ugyanakkor még hétfőn Călin Popescu Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (LDSZ) elnöke is megszólalt. A politikus este a közszolgálati televízió műsorában jelentette ki, hogy a koalíció ülésén nem tárgyaltak Liviu Dragneával, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnökével egy, az általános közkegyelemről szóló sürgősségi kormányrendelet elfogadásáról. Tăriceanu ugyanakkor úgy vélte, felmerülhet egy ilyen döntés időszerűsége, viszont szinte azonnal személyes jelleget kapna, mivel az ellenzők egyből azzal állnának elő, hogy ennek Liviu Dragnea lenne az első haszonélvezője. A szenátusi elnök ugyanakkor rámutatott: „mit lehet tenni akkor, ha megállapítást nyer, hogy több ezer embert valószínűleg igazságtalanul, a procedúrák betartása nélkül ítéltek el? Mi a megoldás? A megoldás valamiféle közkegyelem lehet. Természetesen nem Liviu Dragneáról beszélek, hanem azokról, akiket igazságtalan körülmények között meghurcoltak.”

Szintén hétfőn Liviu Dragnea is nyilatkozott az ügyben, határozottan cáfolva a Digi24 hírtelevízió érdeklődésére, hogy nyomást gyakorolt volna a kormány tagjaira egy sürgősségi rendelet elfogadása érdekében.