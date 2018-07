CSAK MOST JÖN A KÁNAÁN? Meghökkentő kijelentéseket tett hétfő este Darius Vâlcov volt pénzügyminiszter, a kormányfő gazdasági tanácsadója az Antena3 hírtelevízióban. Szerinte a kormány még az idén három új autópálya (Ploiești–Brassó, Târgu–Neamț–Iași–Ungheni és a Déli Autópálya) építését kezdeményezi magántőke bevonásával, illetve év végéig versenytárgyalást írnak ki a Bukarest–Duna-csatorna megépítésére. Továbbá a Fogarasi-havasokban 160 km hosszúságú sípályák épülnek. Emellett az összes nyugdíj megkétszereződik a kormány mandátumának végéig, kivéve a különnyugdíjakat, az ősszel a parlamentbe kerülő nyugdíjtörvény-tervezet szerint a nyugdíjpont értéke 2020-ban 1775 lej lesz. A következő egy évben a kormány húsz százalékkal csökkenti a lakossági földgáz árát. Vâlcov azt is tudni véli, hogy a kormány adóamnesztiát hirdet, törlik a magánszemélyek és cégek összesen 98 milliárd lejes állampénztári tartozását. A politikust néhány hete első fokon 8 év letöltendő börtönre ítélték korrupció miatt. (Főtér/Agerpres)

TUSVÁNYOSIG ELKÖLTÖZTETNÉK. Egy hét múlva kezdődik a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, avagy Tusványos. Tekintettel arra, hogy nemrég újabb medvetámadás történt a településen, ráadásul éppen a vasútállomás közelében, ahol a fesztiválozók is gyakran megfordulnak, Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök kérvényezte a helyiek által jól ismert anyamedve és három bocsa elköltöztetését. Az önkormányzati vezető közölte: a tusványosozók jelentős része vonattal érkezik vagy távozik a helyszínről, nem lehet abban bízni, hogy a zaj elüldözi a medvéket. Borboly a környezetvédelmi minisztériumhoz és a Szent Anna Vadásztársasághoz is kérvényt intézett a problémás medvecsalád elköltöztetése érdekében. A tanácselnök mellett nemrég a helyiek egy csoportja is az illetékes tárcához fordult. (Főtér)

KIS, DE LÉNYEGES SIKER. A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés Romániában gyűjtött aláírásainak 84 százalékát hitelesítette a belügyminisztérium – közölte az RMDSZ. Áprilisban több mint 303 ezer, Romániában gyűjtött aláírást adtak át, amiből a belügyminisztérium 254 871 aláírást hitelesített. Az elnök szerint korrekt módon járt el az illetékes hatóság, amikor a kötelező adminisztratív vizsgálatnak vetette alá az aláírásokat. „Bizakodók vagyunk, hiszen Romániában, így az Európai Unióban is elhárult az utolsó adminisztratív akadály” a kisebbségvédelmi kezdeményezés európai leadása elől – vélekedett. Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke elmondta: eddig 984 852 aláírást hitelesítettek az Európai Unió különböző tagországaiban, és még hátravan Ausztria, Bulgária, Észtország, Franciaország, Görögország, Olaszország és Lengyelország. (MTI)