Majláth-Szabó Attila, az őrkői roma közösséggel foglalkozó egyik civil szervezet, a Speed Help Egyesület részéről lapunkat arról tájékoztatta, hogy a helyi közösség nem a beavatkozás miatt háborodott fel, hanem mert azt a közösségi házban végezték – ahol a gyerekek is tanulnak –, ráadásul nem takarítottak maguk után, fertőzésveszélynek is kitéve az épületet használókat.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester tegnap értesült a helyzetről, amit ő is érthetetlennek minősített, mivel az egyezség értelmében az ivartalanítást kizárólag a klinika mozgórendelőjében végezték volna. Az elöljáró szerint, amennyiben tudomásuk lett volna, hogy a klinika emberei a közösségi házat szándékoznak használni a célra, egyértelműen megtagadták volna az együttműködést. Az orvoscsapattal mindenképp tárgyalnak a mai nap folyamán, és erre is rákérdeznek.

Az alpolgármester ugyanakkor a botrány egy másik aspektusáról is beszámolt. Eszerint az Őrkőn lakók azt is kifogásolták – azontúl, hogy nem voltak hajlandóak részt venni az állatok összeszedésében –, hogy az ivartalanítást követően az ebek továbbra is helyben maradnak, az önkormányzat nem szállítja el azokat a menhelyre. Többen azt hangoztatták, ez a módszer nem megfelelő, az egészet a szépmezői létesítményben kellene megoldani. Tóth-Birtan Csaba szerint a klinika munkatársait gyakorlatilag kitámadták, azt követelve tőlük, hogy vigyék magukkal a kutyákat, még abba sem egyeztek bele, hogy a már ivartalanított példányokat szabadon engedjék.

Az alpolgármester szerint felháborító a viszonyulás, mert a kezdeményezés elindítását megelőzően több rendben egyeztettek a őrkői romák képviselőivel. Minden alkalommal azt a választ kapták, hogy egyetértenek az akcióval, a megvalósításnál pedig az ellenkezője bizonyosodott be.

A hétfői botrányt követően tegnap a klinika mozgórendelőjét kiköltöztették a szépmezői menhelyre, ahová a létesítmény munkatársai a sepsiszentgyörgyi AMY Gazdátlan Ebekért Egyesülettel közösen kiszállították az állatokat. A reggel kilenckor indított akció nyomán nagyjából újabb egy tucat ebet sikerült ivartalanítani. Tóth-Birtan Csaba továbbá elmondta: a mai nap folyamán tisztázzák, hogy az együttműködési megállapodást – mely tíz, háromnapos akcióra leosztott beavatkozást ír elő – egyáltalán még érvényesnek tekintik-e, vagy lezárják az egészet, és a menhelyen berendezett rendelőben fokozatosan megoldják saját erőből az őrkői ebek ivartalanítását.

Az alpolgármester továbbá az őrkői közösség kifogásaira is válaszolt: tudomása szerint mintegy kétszáz eb él a városrészben, a legtöbb gyakorlatilag szabadon, ennyi kutyát a menhely nem képes befogadni. Nem mellékes, hogy eddig már több száz ebet elhordtak onnan, de amíg a szaporodásuknak nem vetnek gátat, tulajdonképpen egy végtelen folyamatról lehet beszélni. Az elöljáró ugyanakkor rámutatott: ez az újabb botrány sajnos, megerősíti azt a véleményt, hogy az őrkői közösségben a szép szó nem használ, megszorító, kényszerítő módon kell fellépni, ha eredményt akarnak elérni. A céljuk továbbra sem feltétlenül ez, de tény, hogy nem először szembesülnek ilyen viszonyulással, a jóindulatú és nyitott megközelítés ellenére.