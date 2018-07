Az elöljáró elmondta: a települést a Porond falurészen érintette leginkább az ár, 50–60 udvarba, zöldségeskertbe és pincébe folyt iszapos víz, valamint öt-hat házba is. Amit lehetett, megtettek, homokzsákokkal próbálták megállítani a megduzzadt patakot, de a nagy mennyiségű vizet nem tudták megfékezni. Amint elvonult az ár, a kutakból és a pincékből kiszivattyúzták a vizet, az iszapot.

Az árvíz mintegy százötven hektár katrosai kaszálót öntött el, volt, ahol teljesen tönkretette, azt egyhamar nem lehet használni, és vannak részek, ahol a víz leiszapolta a kaszálókat, de egy-két év múlva vissza­füvesednek. A károsultak egy része már letette kérését a kárpótlásra, de sokan úgy gondolják, hogy amúgy sem lesz semmi pénz ebből, és nem jelentik a kárt. Azokhoz, akik letették a kérést, kiszáll egy bizottság és felméri a kárt.

A Katrosában az árvíz tönkretette a Várpatak hídját, mely nem a községé, hanem az erdészeté, és nekik új építésére nincs pénzük. Az önkormányzat, nem lévén tulajdonos, nem tud sem új hidat építeni, sem pályázni arra – hangsúlyozta a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy a közbirtokosság erdeit jelenleg nem lehet megközelíteni, ezért nem lehet kitermelni a fát a társtulajdonosoknak. Ezenkívül a patakon túli kaszálók egy részét sem tudják használni azok birtokosai. A közbirtokosság egy ideiglenes átjárót fog építeni négy egyméteres betoncsőből.

Balogh Tibor azt is megjegyezte, ha nem történt volna meg a patakszabályozás, a fél falu úszott volna, ahol kikövezték a patakmedret, nem is volt gond, ellenben ahol nem a terv szerint készítették el, s becsületesen, ott a gátakat összeszaggatta az árvíz.

Az előbbieken kívül az árvíz két hidat és egy pallót rongált meg. A kár jelentős, a hidaknál, a Várpatakit is beleértve, 25 millió lejes nagyságrendű, a mezőgazdasági területeken keletkezett kár pedig 8 és 10 millió lej közötti.

Három hónapig nem közlekedhetünk a Kászonokon át

Továbbra sem járható a 11B jelzésű országút Kézdiszárazpatak és Katrosa közötti szakasza. A Kézdivásárhely és Csíkkozmás közötti utat június 30-án zárták le a járműforgalom előtt, miután a megáradt Kászon pataka több helyen átszakította az úttestet. A brassói országos útügy közleményben jelezte, beszerezte a szükségles engedélyt ahhoz, hogy „sürgősséggel felújítsa Kézdiszárazpatak és a Katrosa közötti országút árvíz által tönkretett szakaszát”, ami három hónapot jelent. Az árvíz utáni napokban nagyobb mennyiségű kavicsot szállítottak a megrongált országút több szakaszához, de jelenleg szünetel a munka, habár tudomásunk szerint a tervezés már befejeződött.

A brassói országos útügy ígérete szerint ezen a héten elkezdik a javítást, de ez legalábbis tegnapig nem következett be. Az Adriana Nicula vezérigazgató által aláírt közleményben az áll: az utat három hónapra teljesen lezárják, mivel „az érintett terület domborzata és az elektromos vezetékek helyzete nem teszi lehetővé ideiglenes terelőutak kialakítását”. Ez idő alatt alapjaitól újítják fel az érintett két, összesen mintegy 200 méteres útszakaszt, és újjáépítenek egy hidat.

A Hargita és Kovászna megyét össze­kötő két autóbuszjárat egyike nem közlekedik, a másik pedig kerülőutat tesz. A Csavargó Kft. járata jelenleg csak a Kászonokig közlekedik, onnan fordul is vissza Csíkszereda felé, a Bálint Trans járműve pedig Sepsiszentgyörgy irányába tesz nagy kitérőt az ingázók „örömére”.