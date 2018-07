Előző írásunk

A nagy városok zabláját és kötőfékét hátrahagyva nyaranta vidékünkön csoportosul egy olyan képzőművész közösség, amelynek tagjai hasonló alkalmazkodó- készséggel, a közösségi értékteremtés hitével és a saját életműbe befogadható új élmény bűvöletében is képesek egymás közelségében alkotni. Gondolom, így művészetük szigorú hámjából is kilépve kísérletezhetnek, engedhetnek a tájélmény helyszíni közvetítésének, és lapjaikon a ficánkoló lovaikat is megértő szeretettel fogják be.