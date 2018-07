Az Újpest hamar ledolgozta az idegenben összeszedett hátrányát: a 19. percben Litauszki Róbert egy szöglet után fejjel volt eredményes, majd nem sokkal később a montenegrói Bojan Sankovic lőtt 25 méterről hatalmas gólt. A szünet után újabb találatot jegyeztek a hazaiak: az azeri halóőrről kipattant labdát Zsótér Donát az üresen maradt kapuba lőtte. A végig mezőnyfölényben futballozó magyar csapat helyzete a 65. percben még kényelmesebbé vált, ugyanis Obinna Nwobodo is betalált. A budapesti labdarúgókra a következő fordulóban a sorozat ötszörös győztese, a spanyol Sevilla vár.

A Ferencváros idegenben 1–0-ra kikapott a Makkabi Tel-Aviv csapatától, így már a selejtező első fordulójában kiesett az Európa-ligából.

Az izraeli csapat gólját az első félidő ráadásában Eliran Atar szerezte. A második félidőben a házigazdák többször is eltalálták a kapufát, illetve a magyar együttes kapusa, Dibusz Dénes többször is bravúros védést mutatott be. A Budapest Honvéd hazai környezetben 4–0-ra legyőzte a Rabotnicki Szkopje együttesét, a második körben pedig a luxemburgi FC Progrés Niederkorn alakulatával harcol a továbbjutásért. A macedónok ellen Holender Filip már az első félidő elején duplázni tudott, majd a második játékrészben Danilo is kétszer volt eredményes.

A MOL Vidi FC hazai pályán 2–1-re legyőzte a luxemburgi Dudelange együttesét a Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóján. A magyar bajnok Danko Lazovic révén a 18. percben jutott vezetéshez, majd Paulo Vinícius hibája következtében a Dudelange egyenlíteni tudott. A folytatásban ismét előnyhöz jutott a hazai csapat: Lazovic ívelése után Loic Nego lövése a keresztlécen csattant, majd a kipattanót Stefan Scepovic közelről a kapuba passzolta. A székesfehérváriak a második körben a bolgár Ludogorec csapatával játszanak.

Az elefántcsontparti Vakoun Issouf Bayo a hajrában duplázott. Fotó: fcdac.sk

Az FC Viitorul az Európa-liga 1. selejtezőkörének visszavágóját kétgólos előnyből várta, viszont csütörtökön hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott luxemburgi ellenfelével, a következő fordulóban pedig a holland Vitesse csapatával játszik. Az FC DAC 1094 Dunaszerdahely a 86. percben még vesztésre és kiesésre állt, azonban Vakoun Issouf Bayo duplája győzelmet és továbbjutást ért. A DAC a következő körben a Dinamo Minszk ellen bizonyíthat.

Eredmények, selejtező 1. fordulója, visszavágó: * Bajnokok Ligája: MOL Vidi FC–F91 Dudelange 2–1 (gsz.: Lazovic 18., Nego 58., illetve Couturier 54./összesítésben: 3–2) * Európa-liga: Újpest FC–Neftci (azeri) 4–0 (gsz.: Litauszki 19., Sankovic 21., Zsótér 50., Nwobodo 65./összesítésben: 5–3), Budapest Honvéd FC–Rabotnicki Szkopje (macedón) 4–0 (gsz.: Holender 6., 16., Danilo 63. – tizenegyesből, 84./összesítésben: 5–2), Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Ferencváros 1–0 (gsz.: Atar 45+1./összesítésben: 2–1), Dinamo Tbiliszi–FC DAC 1904 Dunaszerdahely 1–2 (gsz.: Zivzivadze 41., illetve Bayo 86., 90+4./összesítésben: 2–3), FC Viitorul–Racing FC Union 0–0 (luxemburgi) (össze­sítésben: 2–0). (miska)