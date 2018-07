Péter Ferenc szerint az elmúlt időszakban főképp azt látni, hogy a román politikusok számára a leghasznosabb eszköz az etnikai kártya kijátszása, amellyel azt igyekeznek elpa­lástolni, hogy fél évvel az európai uniós elnökség átvétele előtt az országot káosz uralja, nemzetközi megítélése rosszabb, mint valaha, illetve teljességgel hiányzik egy épkézláb vízió az ország jövőjét illetően. „Országos stratégiák és programok hiányában Románia nem tud lépést tartani a fejlett európai államokkal, sőt, még a szomszédos államokkal sem, és amíg nem leszünk modern infrastruktúrával összekötve Európával, addig nem tud megfelelően fejlődni a gazdaság” – fogalmazott az elnök. „A román politikai elitnek ebben kellene partnernek lennie, és nem abban összefogni, hogy társadalmi feszültségkeltéssel tereljék el a lakosság figyelmét a reális problémákról” – szögezte le a politikus.

Novák Csaba Zoltán szenátor, a szenátus oktatási bizottságának alelnöke az óvodai oktatás kötelezővé tételével kapcsolatban úgy vélte, hatékonyabbá tehető az oktatási rendszer, ugyanis elsősorban vidéki környezetben nagyon sok gyerek kimarad az óvodai oktatásból, és eleve hátránnyal kezdik az iskolát. Fontos előrelépés továbbá, hogy ezentúl már nemcsak önkormányzati feladat lesz az intézmények finanszírozása, hanem a központi költségvetésből is fordítanak erre a célra, valamint sokkal könnyeb­bé válik az új bölcsődék indítása is, illetve a meglévő magánbölcsődék akkreditációja és engedélyeztetése.

Császár Károly Zsolt szenátor, a felsőház jogi bizottságának tagja a földtörvénnyel kapcsolatos törvénymódosításokat ismertette, illetve a nemrég elfogadott közigazgatási törvénykönyv fontosabb előírásait mutatta be. „Sikerült megváltoztatni két olyan föld-visszaszolgáltatással kapcsolatos törvényt, amelyek révén sokkal könnyebben lehet telekkönyvezni a házak körüli belterületeket.” A közigazgatási törvénykönyvet illetően kiemelte, hogy az RMDSZ közel száz módosító javaslata közül több mint hetven elfogadásra került, és ezeknek köszönhetően az anyanyelvhasználatot sikerült kiterjeszteni a prefektúrákra, a minisztériumoknak alárendelt intézményekre, illetve utcák, közterek és piacok neveinek köztéri feliratozására.