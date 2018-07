A képviselőház június 27-én fogadta el döntő házként a jogszabályt. A tervezetet a Szociáldemokrata Párt (SZDP) egy képviselőcsoportja nyújtotta be, az indoklásban hangsúlyozva, hogy Romániában a megvásárolt élelmiszer több mint 10 százalékát kidobják. A jogszabály az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében különböző kötelezettségeket fogalmaz meg az élelmiszeripar és -kereskedelem minden szereplőjének, valamint szabályozza a lejárati időhöz közelítő termékek csökkentett áron történő értékesítését és adományozását emberi, illetve állati fogyasztásra. Az élelmiszereket a szavatossági határidejük előtti 10 napban át lehet adni adományként, kivételt képez néhány romlandó termék, amelyekről kormányhatározat rendelkezik. Az adományozott élelmiszereket tilos pénzért értékesíteni. Azok a vállalkozások, amelyek élelmiszereket adományoznak, adókedvezményekben részesülnek. Szeszes italokat tilos adományozni. Az előírások áthágása 1000 és 10 000 lej közötti bírsággal sújtható. (Maszol)

KORRUPCIÓGYANÚ AZ ELSŐ HÁZ PROGRAMNÁL. Házkutatást tartott csütörtök reggel a legfőbb ügyészég az Első ház program lebonyolításában érintett hitelgarancia-alapnál. A hatóság szerint a garanciaalap egyes alkalmazottjai csúszópénzt kértek, hogy felgyorsítsák az eljárásokat, illetve preferenciálisan kezeljenek igényléseket. A Kis- és Középvállalkozások Hitelgarancia-alapjának vezetősége csak annyit közölt, hogy „az illetékes intézmények szerint több évre kiterjedő korrupciós ügy gyanúja merült fel, ezzel kapcsolatban indítottak nyomozást”. (Agerpres)

ROSSZ A MÓDSZERTAN. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) megkérdőjelezi az egyetemeket rangsoroló minisztériumi módszertan helyességét, melyet teljesen hibásnak tart, illetve amely – amennyiben rosszhiszeműen készült – nemzetbiztonsági aggályokat is felvet. „A jelenlegi miniszter már mandátuma elején nyilvánosan kifejezte véleményét, amely szerint a Bukaresti Egyetem nem érdemel bizalmat, és a BBTE egyáltalán nem olyan versenyképes, mint amennyire hiszik. A sorrend felállításához főpartnernek választotta a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökséget (ARACIS), és keresett egy csoport „nemzetközi szakértőt”, akik hajlandóknak mutatkoztak gyakorlatba ültetni politikai nézeteit” – hívják fel a figyelmet. Az ügynökség esetleg akkreditálhat egy egyetemet, de semmiképpen sem rangsorolhatja a felsőoktatási intézményeket, emellett hozzá nem értésüket mutatja az is, hogy a rangsorolási szempontok között nem versenyképességi mutatók, hanem akkreditálási kritériumok (például tantermek száma) szerepelnek – sorolják. (Agerpres/Közlemény)