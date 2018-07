Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója tegnap elmondta: idén évfordulós magyar szerzőkhöz – kiemelten Páskándi Gézához – kapcsolódó kérdések szerepeltek a vetélkedő feladataiban.

Délelőttönként olvasótábori tevékenység zajlik Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke és munkatársai vezetésével, a hangsúlyt a kortárs ifjúsági irodalomra helyezték, prózát és verset is értelmeznek, dramatizálnak. A délelőtti programban csapatépítő tevékenység, zene és vers is szerepel. Esténként Fándly Csaba kaposvári színmű­vésszel színdarabot tanulnak, amelyet szombaton a tábortűz mellett mutatnak be. A tábor meghívottjai Miklya Zsolt és Miklya-Luzsányi Mónika magyarországi költő-író.

A szombati programban zene is szerepel Nagy Endrével, a Fűszál Együttes énekesével és gitárosával. A táborozók Dimény-Haszmann Orsolya és Haszmann Gabriella, továbbá Márton Krisztina, a marosvásárhelyi Teleki Téka munkatársa irányításával délutánonként kézműves-foglalkozásokon vesznek részt. Tegnap (pénteken) délután Kányádi Sándorra emlékeztek, verseiből olvastak fel. Tábori lap is készül Dimény-Haszmann Árpád költő irányításával.