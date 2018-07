Panasz a cigánylovakra

Elmondta: néhány lakos felkereste azzal a panasszal, hogy a kóborló lovak károkat okoztak – például kocsilámpákat törtek le – , és számon kérte az önkormányzattól, hogy miért nem lép fel szigorúbban az őrkőiekkel szemben. Ezek az emberek ingyen kaptak legelőt, társadalmi segélyben is részesülnek, de azt is jó lenne tudni, hogy ezért elvégzik-e a rájuk háruló közhasznú munkát – ő ugyanis úgy tudja, hogy nemigen tesznek eleget kötelezettségeiknek, többek között gyermekeiket sem járatják rendszeresen iskolába. Cochior arra is választ vár, hogy az állami és a városi rendőrség hány bírságot rótt ki az Őrkőn szabálysértésekért. (demeter)