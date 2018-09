– Egy évre kölcsönbe érkeztél a sepsiszentgyörgyi csapathoz. Milyen a Sepsi OSK játékosának lenni?

– Nagyon jól érzem magam Sepsiszentgyörgyön, sikerült beilleszkednem. A városban is megtaláltam a megfelelő lakóhelyet, mindenki segítőkész volt. Jó a hangulat a csapat körül és a csapatban is, szóval egyelőre minden abszolút jó. Úgy érzem, jó Sepsi OSK-játékosnak lenni, elsősorban azért, mert sok a szurkoló, és az utcán is felismernek, mindenképp pozitív élményeim vannak.

– Milyenek az edzések, a csapattársak és az edzői stáb?

– Kemény edzések vannak, fizikálisan fel vagyunk készítve rendesen a mérkőzésekre. Minden egyes edzésen próbáljuk a legjobbat kihozni, akárcsak a mérkőzéseken. A csapatban a hangulatra nem lehet kifogásom, nincsen széthúzás, mindenkinek egy a célja, hogy a felsőházba tartozzunk. Én személy szerint kijövök a többiekkel, de mindenkiről elmondható, hogy próbál beilleszkedni. Akik régebbtől a csapat tagjai, azok segítőkészek, szóval semmi probléma nincs.

– Eddig az FC Hermannstadt és a kupagyőztes Craiova ellen kaptál lehetőséget. Hogyan kezeled, amikor nem léphetsz pályára a mérkőzéseken?

– Nem könnyű, amikor nem kapok lehetőséget, viszont a mérkőzések után az erőnléti edzővel beszélek, futógyakorlatokat végzünk, hogy formában maradjak. Bízom benne, hogy a folytatásban több esélyt kapok a mérkőzéseken, és természetesen szeretnék élni a lehetőséggel, gólokat szeretnék rúgni és gólpasszokat osztogatni.

– Még az idény elején járunk. Milyen egyéni célokat tűztél ki magad elé, valamint mi a célkitűzésed a csapattal?

– A csapattal mindenképp szeretnénk a felsőházi rájátszásban maradni, ha lehet, akkor minél előkelőbb helyen, és ebből szeretném kivenni a részem a lehető legnagyobb mértékben. Még csak hét forduló van mögöttünk, szóval rengeteg munka előtt állunk, egyelőre csak egy mérkőzésre koncentrálunk, és reméljük, a további jó eredmények sem maradnak el.



Fotó: Facebook/Sepsi OSK

– Milyennek találod a román bajnokságot, összehasonlítva a magyarral?

– Véleményem szerint mindkét bajnokság erősnek mondható, talán a román élvonal fizikálisabb, több az ütközés és a párharc. Azt gondolom, hogy a magyar pontvadászatban szereplő csapatok is megállnák a helyüket a román első osztályban, szóval úgy értékelem, hogy azonos erősségi szinten vannak.

– 2017-ben magyar bajnoki címet ünnepeltél a Honvéd csapatával, és feljutást az NB II.-ből az élvonalba a Puskás Akadémia színeiben.

– Számomra a 2016–2017. évi labdarúgó-bajnokság abszolút jól alakult mind a Honvéd, mind a Puskás Akadémia mezében. Gólokban és gólpasszok­ban is gazdag idény volt, továbbá a huszonegy év alatti válogatottnak is a tagja voltam, úgyhogy az egy nagyon jól sikerült szezon volt. A Honvéd csapatában nevelkedtem és mutatkoztam be az első osztályban, 63 élvonalbeli meccsen léptem pályára, ezeken nyolc gólt szereztem, aztán 2017 januárjában klubot váltottam, a Puskás Akadémiához kerültem, majd kiharcoltuk a feljutást.

– Hat év kihagyás után ismét lesz magyar csapat Európában, hiszen a Vidi FC az Európa-liga csoportkörébe jutott. Szerinted ez mennyire tesz jót a magyar futballnak?

– Mindenképp nagyon jót tett a magyar labdarúgásnak, hogy ismét van egy csapat az Európa-liga csoportkörében. A Vidi FC tavaly is közel állt ehhez a teljesítményhez, hiszen akkor mindössze egy mérkőzésen múlott a bejutás, és akkor nem sikerült. Az, hogy bejutottak a csoportkörbe, már komoly eredmény, és reménykedhetünk abban, hogy továbbjutnak, és tavasszal is játszhatnak nemzetközi kupában.

– Mi a véleményed a szurkolótáborról?

– A szurkolótábor minden idegenbeli mérkőzésre elkísér, sőt, az első hazai mérkőzésen meg is lepődtem, mert nem számítottam arra, hogy ilyen sokan kilátogatnak megnézni minket. Szinte telt ház előtt játszhatunk, ami számunkra nagyon nagy élmény, és mindenképp hatalmas pluszt jelent.

– Kéthetes válogatott-szünet következik. Te mivel fogod tölteni?

– Kicsit többet tudunk pihenni, hiszen kaptunk néhány szabadnapot, azonban az edzéseket sem hanyagolom el, a szabad időmben is fordítok rá időt, hiszen nem szeretnék kiesni a formából. Sűrű volt a programunk, elég sokat utaztunk, szóval egy kis pihenés jól fog esni mindenkinek. Néhány nap után újra összeáll a csapat, és továbbra is mindent beleadunk az edzéseken és a mérkőzéseken is.