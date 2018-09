SEPSISZENTGYÖRGYÖN A Bod Péter Megyei Könyvtárban ma 18 órától Szegedi Katalin könyvbemutatója: Holle anyó birodalma; szep­tember 14-én 18 órától Luzsi Margó: A szent, az olvasó, a postás és a költő – magyarok a nagyvilágban, mesék a nagyvilágból/lélekfrissítő történetek: négy kevéssé ismert magyar mesés élettörténete, négy mese a világ négy tájáról; szeptember 25-én 18 órától Zalka Csenge Virág: A Zöld Dragonyos és a Tűztündér – legrégebbi magyar népmeséink.

A mesefesztivál részletes programja a Háromszék pénteki műsormellékletének 3. oldalán található.

Bábszínház

Évadkezdés a SEPSISZENTGYÖRGYI Cimborák Bábszínháznál. A 2018/2019-es évad nyitó előadása, A halhatatlanságra vágyó királyfi című népmese alapján készült bábjáték szeptember 4-én, kedden 11 órától tekinthető meg a bábszínház stúdiótermében. Az előadás rendezői: Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor, a pécsi MárkusZínház Blattner Géza-díjas bábművészei. A keddi évadnyitó előadást követően A halhatatlanságra vágyó királyfi bábjátékot vakációs szabadelőadásként játsszák szeptember 5-én, szerdán 18 órától és szeptember 6-án, csütörtökön 11 órától a bábszínház stúdiótermében.

Színház

BÉRLETÁRUSÍTÁS A TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZBAN. Mától kiválthatóak a színházbérletek a 2018/2019-es évadra Sepsiszentgyörgyön a központi jegyirodában vagy interneten a biletmaster.ro oldalo. A tavaly vásárolt bérletek a Mecénásbérlet kivételével az idei évadban is érvényesek, azonban változtatásnak számít a bérletrendszerben, hogy az idén vásárolt bérletek egy évadra szólnak.

A 80 lejes bérlet azokon az előadásokon érvényesíthető a helyfoglalást követően, amelyeket bérletes előadásként hirdetnek meg, a bérletkártyán feltüntetett öt belépésre. Ennek a bérletnek a tulajdonosai 5 lejes helyjegy kiváltásával a bemutató előadásokat is megtekinthetik. Az oktatási és kulturális intézmények alkalmazottjai ezt a bérlettípust kedvezményesen – 65 lejért –, a nyugdíjas nézők pedig 40 lejért vásárolhatják meg. A 19 év alatti diákoknak 40 lejes, a vidéken élő nézőknek 50 lejes bérletet ajánlanak. A Mecénásbérlet egy személynek 550 lejbe, két személynek kedvezményesen 1000 lejbe kerül, és előzetes helyfoglalást követően bármely előadáson érvényesíthető. A 80 lejes bérletet és a Mecénásbérletet idéntől a biletmaster.ro oldalon is megvásárolhatják.

A megvásárolt bérletek az évad bemutató előadásaira, az elmúlt évadok sikeres, felújított előadásaira és a vendégprodukciókra egyaránt érvényesek. Az új évadban Radu Afrim és Sardar Tagirovsky, a sepsiszentgyörgyi közönség számára már ismerős meghívott rendezők nevei mellett új alkotókkal is megismerkedhet a színházba járó közönség: tavasztól Botos Bálint és Hegymegi Máté is itt rendez.

Az új évadra szóló bérletek a központi jegyirodában vásárolhatók; a jegyvásárlás és helyfoglalás is itt történik személyesen, illetve a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámokon vagy interneten a biletmaster.ro honlapon.

Nem iható a Csaba-forrás vize

Sepsiszentgyörgy önkormány­zata felhívja a lakók figyelmét, hogy az esőzések miatt jelenleg nem alkalmas emberi fogyasztásra a sugásfürdői Csaba-forrás vize. A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság által végzett mikrobiológiai laborvizsgálatok kimutatták, hogy a forrás vizének minősége nem megfelelő, fogyasztásának káros hatásai lehetnek az egészségre. Az önkormányzat munkatársai folyamatosan tisztítják a forrás környékét, a víz minőségének ellenőrzésére pedig további vizsgálatok következnek. A víz fertőtlenítése emberi beavatkozással nem lehetséges, a forrás öntisztító folyamata pedig bizonyos időbe telik. A víz mindaddig nem fogyasztható, amíg az erre utaló kihelyezett figyelmeztető tábla jelöli.

A vizsgálatok szerint a Büdöskút jobb és bal oldali csorgójából megfelelő minőségű víz folyik.

VIII. Brassói Magyar Napok

Szeptember 10–16. között tartják a VIII. Brassói Magyar Napokat. Színes programajánlattal – koncertekkel, előadásokkal, vásárral stb. – várják a brassói, háromszéki és környékbeli érdeklődőket. Szeptember 10-én 19 órától a VIII. Brassói Magyar Napok ünnepélyes megnyitója a Drámai Színházban, a Magashegyi Underground zenekar Szimfonikus Remix című koncertje (a meghívó ára 30 lej). Szeptember 11-én 19 órától a Swing à la Django együttes koncertje a Patria Teremben (a meghívó ára 25 lej). Meghívókat a Háromszék és a Sepsi Rádió szerkesztőségében lehet igényelni hétköznap 11–15 óráig.

Ingyenes szűrővizsgálat Kézdiszéken

Harmadszorra érkeznek Háromszékre a Bács-Kiskun Megyei Kórház szakorvosai és asszisztensei, akik Szentkatolnán végeznek ingyenes szűrővizsgálatokat szeptember 3–7. között. Az ideiglenes orvosi rendelők a helyi sportcsarnokban találhatók, a szakemberek belgyógyászati, bőrgyógyászati, fül-orr-gégészeti, EKG-, gyermekgyógyászati, sebészeti, nőgyógyászati, ideggyógyászati és ultrahangvizsgálatokat, valamint laboratóriumi analíziseket végeznek hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken pedig 9 és 14 óra között. Ma és 7-én, pénteken a szentkatolnai lakosokat fogadják, kedden a kézdimartonfalvi, szerdán a kézdimárkosfalvi, csütörtökön a hatolykai és imecsfalvi érdeklődőket várják.

Sebességmérés

Ügyelet

Röviden

