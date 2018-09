A felső-háromszéki együttes azzal a moldvai csapattal nézett szembe, amelytől az előző szezonban kétszer is vereséget szenvedett: hazai pályán 2–0-ra, majd idegenben 5–1-re. A házigazdák megilletődötten kezdték a mérkőzést, a Dorin Goian irányította labdarúgók beszorították ellenfelüket, és többször is karnyújtásnyira voltak a gólszerzéstől, azonban Gabriel Bunduc bravúros védésekkel játékban tartotta csapatát. A 26. percben Andrei Cerlincă juttathatta volna előnyhöz a moldvaiakat, majd a 37. percben Radu Ungureanu és a 42. percben Stejărel Vişinar is szembekerült a kézdivásárhelyi kapussal, azonban egyszer sem tudtak túljárni a tapasztalt hálóőr eszén. A házigazdák védelme nem állt a helyzet magaslatán, azonban a támadójáték éledezni kezdett, sőt, Bukur Róbert távoli lövésénél bravúrral védett a vendégek kapusa, majd nem sokkal később Gajdó Gothárd próbálkozása csattant a kapufán.

A második félidőben már a hazaiak akarata érvényesült, az 50. percben a csereként pályára lépő Veress Botond megszerezhette volna a vezetést, ám a befejezésnél pontatlan volt. A folytatásban mindkét oldalon volt esély a gólszerzésre, a házigazdák Gajdó Gothárd, a vendégek pedig Daniel Bălan révén veszélyeztettek, de a kapusok ezúttal is elemükben voltak. A 65. percben a Kézdivásárhelyi SE megtörte a jeget, Robert Ciobanu szabálytalankodott a tizenhatos vonalon belül Gajdó Gothárd ellen, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt, amelyet Gazda József higgadtan váltott gólra (1–0).

A kapott gól meglepte a moldvai labdarúgókat, így a háromszéki csapat a 69. percben tovább növelte előnyét. Ionuţ Puianu kapus hatalmasat hibázott kirúgásnál, Veress letámadása eredményes volt, lecsapott a labdára, és közelről könnyedén a hálóba gurított (2–0). A hajrában szépíthettek volna a vendégek, egy bal oldali beadás után Cătălin Coronă továbbított a kapu irányába, a labda pedig a kapufáról pattant vissza. A kézdivásárhelyi csapat a 87. percben ismét eredményes volt, Marius Ştefănescu megiramodott a bal oldalon, majd bepasszolt a középen érkező Kurtuly Róbert elé, aki átemelt a védeni próbáló kapus felett (3–0).

„A támadójátékunkkal nincs gond, hiszen idegenben két gólt szereztünk, most hazai pályán hármat. A védelmünk még nem állt össze, szerencsénkre Bunduc hatalmas formában védett, így az első félidőben játékban tartotta a csapatot. A második játékrész jobban sikerült, fiatalok és erősek vagyunk, kevés csapat tudja velünk felvenni a harcot. Nagyon örülök, hogy több gólszerzési lehetőséget ki tudtunk alakítani, de a védelmünkön még rengeteget kell dolgoznunk. Azt gondolom, hogy szünet után csak egy csapat volt a pályán, fizikai szempontból az egyik legerősebb együttes vagyunk, és ezt bizonyítani is tudjuk. Az előző szezonban kétszer is kikaptunk a Rădăuţi-tól, de most sikerült legyőzni, szóval egy lépést tettünk előre” – nyilatkozta a mérkőzés után Gazda József.

Labdarúgó III. liga, 1. csoport, 2. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Bucovina Rădăuţi 3–0 (0–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 200 néző. Vezette: Valentin Lungu (Jászvásár). KSE: Bunduc–Vlădulescu (Veress, 46.), Gajdó G. (Vârtosu, 86.), Gáll (Kanyó, 69.), Bagoly (Kurtuly, 78.), Gajdó T., Bukur, Ştefănescu, Gazda, Stanciu, Păun. Edző: Polgár László. Rădăuţi: Puianu–Alecsandru, Vitu, Vişinar, Ciobanu, Cerlincă (Ionesi, 46.), Stănescu, Buziuc (Busuioc, 78.), Ungureanu (Bălan, 59.), Bosîncianu (Coronă, 46.), Stoian. Edző: Dorin Goian. Gólszerzők: Gazda (65. – tizenegyesből), Veress (69.), Kurtuly (87.). Sárga lap: Gajdó T. (8.), Gazda (76.), Bukur (84.), illetve Ciobanu (14.), Alecsandru (27.).

További eredmények: Râmnicu Sărat–Focşani 1–1, Roman–FC Botoşani II. 2–1, Foresta Suceava–Şomuz Fălticeni 1–0, Metalul Buzău–Gloria Buzău 0–3, Sporting Lieşti–Ceahlăul Piatra Neamţ 1–2, Galaci Oţelul–Sănătatea Darabani 7–0, Ştiinţe Miroslava–Paşcani 2–0.

A rangsor:

1. Oţelul 2 0 0 8–0 6

2. Gloria 2 0 0 6–2 6

3. Miroslava 2 0 0 3–0 6

4. Focşani 1 1 0 2–1 4

5. Lieşti 1 0 1 6–3 3

6. KSE 1 0 1 5–3 3

7. Suceava 1 0 0 1–0 3

8. Roman 1 0 1 2–2 3

9. Ceahlăul 1 0 1 2–2 3

10. Metalul 1 0 1 1–3 3

11. Rădăuţi 1 0 1 1–3 3

12. Rm. Sărat 0 1 1 1–2 1

13. Botoşani 0 0 1 1–2 0

14. Fălticeni 0 0 2 0–2 0

15. Paşcani 0 0 2 0–3 0

16. Darabani 0 0 2 1–12 0

A 3. forduló programja: * pénteken Paşcani–Râmnicu Sărat, FC Boto­şani II.–Kézdivásárhelyi SE * szombaton Sănătatea Darabani–Ştiinţe Miroslava, Ceahlăul Piatra Neamţ–Galaci Oţelul, Gloria Buzău–Sporting Lieşti, Bucovina Rădăuţi–Metalul Buzău, Şomuz Fălticeni–Roman, Focşani–Foresta Suceava.