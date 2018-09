Bukásra ítélt romántanítás

A magyar elemista tanulóknak ezután szaktanárok tanítják a román nyelv és irodalmat – erről szól az új rendelkezés, amely megjelent a Hivatalos Közlönyben, és mivel az alkalmazásnak nincs kitűzött dátuma, azonnal életbe kell léptetni. Miért? Mert a tárcavezetőnek elege van abból, hogy mindenki arra panaszkodik, a magyar gyermekek nem tanulják meg az iskolában az állam nyelvét. Nem készült felmérés az intézkedés hatásáról, nem képeztek ki tanárokat kicsik oktatására, azon sem gondolkozott senki, hogy miképpen ért majd szót a hét-nyolc éves, románul egyáltalán nem tudó kisgyerekekkel a magyar nyelvet nem ismerő román oktató, hogyan tanítja meg nekik az alapokat, a betűvetést az, aki eddig csak a magas irodalmat, nyelvtant oktatta. És honnan kerül ennyi szaktanár, hisz az előzetes becslések szerint csak Háromszéken legalább száz román nyelvet oktató pedagógusra lenne szükség. A miniszter ilyen apróságokkal nem foglalkozott, ő döntött: ha az idegen nyelveknél működik, a román oktatásnál miért ne menne? Számára az mellékes, hogy az angol- és némettanárok már az egyetemen megtanulják, miképpen kell kezdő kisdiákokkal megszerettetni az új nyelvet, a romántanárokat azonban erre nem képezik.

Az is rendkívül érdekes, hogy a magyar érdekképviselet csak utólag szembesült a változásokkal. Az RMDSZ-nek kisebbségi oktatásért felelős államtitkára van a minisztériumban, őt minősíti, ha nem avatták be a tervezett változásokba, de az is, ha tudott róla, csak nem voltak érvei, ereje, tekintélye, hogy megakadályozza. Hiába dicsekszik az RMDSZ jól képzett szakpolitikusokkal, ha képtelenek elejét venni az ilyen és hasonló döntéseknek. Utólag lehet tiltakozni, magyarázkodni, immár keveset ér.

Szomorú az, hogy megfelelően előkészítve, kellően képzett pedagógusokkal, eszerint kialakított tantervvel, kísérleti lépésekkel akár sikeres is lehetett volna az ötlet, így azonban biztos kudarcra ítéltetett, és csak fokozza a káoszt. Félő, a kisiskolások számára még érthetetlenebb lesz a románóra, megutálják, mielőtt megismerhetnék az új nyelvet. Egyetlen remény maradt, hogy mint annyi más törvény, hivatalosan elfogadott, életbe lépett rendelet, ez is elsikkad, meg sem próbálják alkalmazni. Mert ha igen, bukásra ítélik nemcsak a magyar diákot, de a román nyelv tanítását is.