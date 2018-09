Jó együtt, jó itthon lenni

Pénteken este a gyülekezeti közösségi házban Vörös T. Balázs mutatta be a hónap elején a faluban szervezett Noise alkotótáborban készült fényképeit, majd Barthalis Szabolcs a Fuerteventura-szigeten tett látogatásáról tartott vetített képes élménybeszámolót. Szombaton Pásztori Kupán István református lelkipásztor A 450 éves tordai vallásbéke üzenete címmel tartott előadást. Tegnap az ünnepi istentiszteleten Jézus és a szamariai asszony történetét vette igehirdetésének alapjául, és beszélt általa a szülőföldről, az ahhoz való ragaszkodásról, a barátokkal való találkozás fontosságáról és a nemzedékek egymásra találásából fakadó erő születéséről.

Az olasztelekiek régi barátai, az anyaországi Ács üdvözletét Csuka László alpolgármester tolmácsolta, s beszélt az össze­tartó szálakról – a két falut össze­kötő Bakancsos Klubról és a Messzelátó Egyesületről –, majd nemzeti ünnepünkről, augusztus 20-áról és a mindennapi életünkben oly fontos szerepet játszó beérett búzáról s az új kenyér fontosságáról. Hogy kenyerünk is közös legyen, Ácsról hozott búzát adott át a vendégfogadóknak a Bakancsos Klub vezetője, Tóth János.

Az évente odaítélt Messzelátó-díjat Máté Anikó adta át a Körösnagyharsányért Egyesületnek: a ’89-es fordulatot követő első pillanatokban jöttek és érdeklődtek irántunk, jelenlétükkel pedig azóta is gazdagították az olasztelekiek életét – mondotta. Tüzes-Bölöni Ferenc helybeli református lelkipásztor az ötvenéveseket köszöntötte, s kívánta, életükön áldás legyen a továbbiakban is, s munkájukkal gazdagítsák továbbra is környezetüket. Külön szólt Markó Attiláról, aki körül napra pontosan hat éve vontak élőláncot.

„Itt lenne a helye, ha nem lenne akadályoztatva, egészen biztosan nem is hiányozna” – jelentette ki. A lelkész bizodalmát fejezte ki, hamarosan eljön az igaz­ság pillanata, s kiderül Markó Attila ártatlansága, majd felolvasta a politikus üzenetét, amelyben nagyapjáról, a tíz éve elhunyt idős Markó Gáborról emlékezett meg. Az ötvenévesek képviseletében Fodor Piroska szólalt fel és köszönte meg a rájuk irányuló figyelmet, a következő nemzedék nevében pedig Máthé Sándor vette át a küldetést.

A Harmónia kórust a helybeli fiatalok fellépése követte, alkalmi beszédek és szavalatok hangzottak el, végezetül himnuszainkat énekelte el a templomot színültig megtöltő ünneplő közönség. A gyülekezeti házban megtekinthető volt Rácz Mária tárlata, a Bene-manufaktúra termékei és Rancz Loránd 3D-s faldíszei. A délutáni órákban a labdarúgópályán szabadtéri játékok, focimeccs, kerékpárverseny zajlott, a nap tábortűzzel és nótázással zárult.