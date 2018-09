Mindenkit várnak a székely nagygyűlésre

Az össze­jövetelt meghirdették, a mozgósítás, a szervezés most következik. Arra az újságírói felvetésre, hogy az esemény meghirdetése előtt nem kellett volna-e egyeztetni a többi erdélyi magyar párttal, Izsák Balázs azt mondta: minden erdélyi magyar politikai alakulatot és szervezetet várnak a megmozdulásra, akárcsak a székelyek nagy menetelésekor 2013-ban, nem szabad hiúsági kérdést faragni a dátum kitűzéséből, a következő időszak egyik feladata, hogy tárgyaljanak majd a részletekről. A rendezvényen amúgy nem arra kívánják helyezni a hangsúlyt, hogy mennyi mindenen ment keresztül a székelység az elmúlt száz évben, inkább arról szólnak, hogy miként küzdött megmaradásáért a különböző történelmi korszakokban.

„Az autonómiaküzdelemben fontos a jövőbe tekintés, annak kinyilvánítása, hogy itt akarunk élni, autonómiát akarunk – ezt az üzenetet kell eljuttatnunk Bukarestbe és a nagyvilágba” – tette hozzá Izsák Balázs.

Az autonómia lehetséges a jogállami keretek között, de mivel Románia jelenleg nem nevezhető jogállamnak, jó szándékú figyelmeztetésnek szánják azt az üzenetet, hogy ha nem válik azzá, a 200. évfordulóját aligha éli meg az ország. Az SZNT elnöke arról is szólt, hogy október 27-én együttes ülést tartanak az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta­náccsal, hiszen eddig is több ügyben sikeresen együttműködtek a Tőkés László vezette szervezettel. Ekkor dönthetnek arról a válaszról is, amelyet a román törvényhozói tanácsnak az autonómiastatútum benyújtása után megfogalmazott véleményezésére adnak majd. Mivel azt a román állam álláspontjának tekintik, azt szeretnék, ha nem egy szervezet vagy magánszemély válaszolna arra, hanem a székelység – ennek érdekében közvitát és internetes aláírásgyűjtést kezdeményeznek. Ugyanakkor kerülhet napirendre az autonómiastatútum negyedik beterjesztésének ügye is.