Finomságok a pityókafesztiválon

Az idei versenyre tizennégy kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi, kovásznai, budapesti, hatvani, mezőkövesdi és paksi csapat nevezett be, amelyek egyesületeket, cégeket, testvérvárosokat, baráti társaságokat képviseltek. Az ételek készítésének fő feltétele, hogy szabad tűzön, bográcsban főzzék, s minden ételnek tartalmaznia kellett pityókát. A főétel mellett minden csapat egy-egy hidegtálat is bemutatott. A házikenyeret, a savanyúságot, a fűszert, az ásványvizet, a pálinkát, a bort és az asztaldíszítést mindenki otthonról vitte. A zsűri elnöke Bágyok Károly, a Szabadtűzi Lovagrend Erdélyi Rendjének főkancellárja volt, a hagyományos receptek alapján harminc fő számára elkészített ízletes ételeket a zsűrizés után szimbolikus összegért a látogatók is megkóstolhatták.

A zsűri pontozta a benevező csapatok öltözetét, a jó hangulatot, a hozzávalók előkészítését, az ételkészítést és az asztaldíszítést is. A benevezett csapatok olyannyira erős mezőnyt képeztek, hogy a zsűri képtelen volt egy győztest választani, ezért úgy döntöttek, hogy idén két helyezést osztanak ki, elsőt és másodikat. Így hét csapat – Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, Zöld Nap Egyesület, a hatvani Gáspár András Bajtárs Egyesület, Lányos Asszonyok, Budapesti Pelikánok, Háromszéki Borbarátok és mezőkövesdi rendőrök – részesült első, hét csapat – Ki főz, ki szállít, Nexxon Ízvarázsok, Két Kupica, Szupernagyik, Pityók-ászok, Komuna és paksi Szedmák Pincészet – pedig második díjban. A díjakat Bágyok Károly és a zsűritagok adták át a csapatoknak.