Ruhaköltemények a Borudvarban

Teleki Aranka első egyéni divatbemutatójának helyszínéül a Borudvart választotta. A divattervezőt az utóbbi esztendőkben leginkább népiviselet-készítőként ismerhette meg a közönség, ezért meg szerette volna mutatni modern ruháit is, amelyeket népi motívumkincsünkkel ötvözött. A kovásznai születésű alkotónak mindig az volt az álma, hogy szép öltözéket készítsen, sikeres magánvállalkozóként minden elképzelését megvalósíthatja. A bemutatott ruhák maiak, modernek voltak, de alkotójuk vigyázott arra, hogy egy-egy kalotaszegi, matyó vagy kalocsai mintát, hímzést is belopjon. A ruhakölteményeket nagyszámú érdeklődő jelenlétében Csüdör Eszter, Szabó Katalin és Szőcs Ildikó diáklány mutatta be.