Közös elnökjelöltet emlegetnek a szociáldemokraták

A szociáldemokraták a Fekete-tenger parti Neptun üdülőtelepen tartották országos tanácskozásukat, amelyen a kormánytagok, valamint a párt megyei szervezeteinek elnökei is részt vettek. A szombaton későn este véget ért tanácskozás nem volt feszültségmentes, hiszen Gabriel Firea bukaresti főpolgármester (fotó) felszólította Dragneát, mondjon le a párt éléről, emellett a pártelnök által támogatott Carmen Dan belügyminiszter lemondását is követelte az augusztus 10-i bukaresti tüntetésen a rendfenntartó erők fellépése miatt, amelynek következtében több mint négyszáz tüntető és tíz csendőr megsérült.

Firea azzal indokolta követelését, hogy Dragnea ellen büntetőjogi eljárások vannak folyamatban, így aligha indulhat a választáson, a szociáldemokraták pedig saját jelölt nélkül maradhatnak, ami példátlan a párt történetében. Firea szerint a szociáldemokraták népszerűségének is használna, ha Dragnea és Dan háttérbe vonulna. Bukarest főpolgármesterének mindkét javaslatát elvetették a résztvevők.

Dragnea egyébként maga is megerősítette, hogy nem kíván indulni a megmérettetésen és közölte: tárgyalásokat kezdenek koalíciós partnerükkel, a Călin Popescu-Tăriceanu vezette Liberálisok és Demokraták Szövetségével közös elnök­jelölt indításáról. A szociáldemokraták körében egyesek máris javasolták, hogy Tăriceanu legyen a két párt közös államelnökjelöltje, de hivatalos döntés még nem született.

Újra amnesztia,

csak másképp

Dragnea azt is elmondta, hogy Viorica Dăncila miniszterelnöktől kérték: a kabinet fogadjon el olyan sürgősségi kormányrendeletet, amely semmissé nyilvánítja a hírszerzés és az igazságszolgáltatás, illetve egyéb állami intézmények között megkötött titkos együttműködési megállapodásokat. A kormánypártok szerint ugyanis ezek alapján visszaéléseket követtek el az elmúlt években az igazságszolgáltatásban és ártatlan embereket ítéltek el. Dragnea nem tagadta, hogy a tanácskozáson szóba került ezeknek a személyeknek amnesztiában való részesítése is, és közölte: felkérték a miniszterelnököt, vizsgálja meg az illetékes miniszterekkel, milyen határozatok vagy rendeletek elfogadása szükséges az amnesztia alkalmazásához.

Dragnea bejelentette: a miniszterelnököt felkérték arra is, hogy kezdeményezze Geor­ge Maior washingtoni román nagykövet visszahívását, aki a múlt héten a külügyminisztérium részéről megrovásban részesült, mivel a kormány álláspontjával ellenkező véleményt fejtett ki Rudolph Giuliani amerikai jogász leveléről, amelyben ő bírálta a román igazságszolgáltatást, a titkos megállapodásokat, valamint a román belföldi hírszerzésnek az igazságszolgáltatás ügyeibe való beavatkozását.

Tiltakoznak a liberálisok

Ludovic Orban határozottan ellenzi egy olyan sürgősségi rendelet kibocsátását, amely alapján felfüggesztenék az összes titkos protokollumot és azok hatásait is – idézi az Agerpres a Nemzeti Liberális Párt (NLP) elnökének nyilatkozatát, aki hozzátette: szerinte ez egy álcázott amnesztia lenne – írja a kronika.ro. Orban azt is elmondta, az új parlamenti ülésszakban pártja prioritásként kezeli az alkotmánybíróság megszervezésére és működésére vonatkozó törvény módosítását. Az NLP azt javasolja, hogy a jövőben az alkotmánybíróságnak az egyszerű rendeleteket és a sürgősségi rendeleteket is joga legyen alkotmányossági kontrollnak alávetni. Ezzel meg lehetne akadályozni Orban szerint, hogy „a román társadalomra nézve katasztrofális következménnyel járó” rendeletek lépjenek érvénybe, amelyekről csak törvényerőre emelésük után állapítja meg az alkotmánybíróság, hogy alaptörvénybe ütköznek.

A liberálisok elnöke szerint Dragnea és szolgái kétségbeesetten próbálnak amnesztiát és közkegyelmet kieszközölni, a Nemzeti Liberális Párt viszont határozottan ellenzi az ilyen jellegű sürgősségi kormányrendeleteket, amelyek a képviseleti demokrácia teljes megvetését jelentik.