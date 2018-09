Sérültek a chemnitzi tüntetéseken

Tizennyolc ember sérült meg szombaton a németországi Chemnitzben, ahol tegnap is több megmozdulást tartottak egy emberöléssel összefüggésben, amellyel egy szíriai és egy iraki férfit gyanúsítanak.

Az időközben ismertté vált bűncselekmények ellenére megállapítható, hogy a szombati tüntetések túlnyomórészt békések voltak, és a nagyszabású rendőri mozgósítással sikerült biztosítani, hogy mindenki élhessen a gyülekezés szabadságának jogával – emelte ki Sonja Penzel rendőrkapitány a chemnitzi rendőrség tegnapi közleményében. Az előző napi műveleteket össze­foglaló közlemény szerint 18 ember sérült meg, köztük három rendőr, akik horzsolásokat szenvedtek.

A demonstrációk előtt, közben és után is kialakultak olyan helyzetek, amikor a rendőröknek közbe kellett lépniük. Különösen a rendezvények befejezése után volt sok dolguk, többek között azért, mert ismeretlenek rátámadtak a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) híveinek egy csoportjára, egy afgán fiatalra pedig rárontott négy ember, akik maszkot viseltek.

A tüntetéseken több mint 11 ezer ember vett részt, a rendezvényeket kétezernél is több rendőrrel biztosították. A tegnap összeállított adatok szerint 37 feljelentést tettek különböző bűncselekmények, köztük rongálás, testi sértés és alkotmányellenes szervezetek jelképeinek használata miatt.

A városban egy hete tart a tüntetések sorozata. A megmozdulásokat kiváltó halálos késelés augusztus 26-ára virradóra történt, az áldozat egy 35 éves német, a szíriai és az iraki gyanúsítottakat előzetes letartóztatásba helyezték. Az aznap tartott első, nem bejelentett tüntetésen és egy nappal később egy bejelentett demonstráción számos erőszakos bűncselekmény történt, amelyeket a német nyilvánosságban az elkövetők idegenellenességének és szélsőjobboldali, jobboldali radikális nézeteinek tulajdonítanak. Ezzel kapcsolatban Heiko Maas külügyminiszter egy tegnapi lapinterjúban kiemelte: „szégyen, hogy Németországban ismét náci karlendítést látni az utcán”. Mint mondta, a német társadalom elkényelmesedett, pedig meg kell védeni a demokráciát és harcolni kell a rasszizmus ellen. „A rasszisták még hangosabbnak tűnnek, ha a rendes emberek csendben maradnak, ezért néha fel kell állnunk a karosszékből és ki kell nyitni a szánkat” – mondta az SPD-s politikus a Bild am Sonntagnak.